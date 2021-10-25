Моргенштерн попал в немилость к российским властям из-за слов о Дне Победы

Российский исполнитель Алишер Моргенштерн заявил, что не понимает, почему в РФ все еще празднуют День Победы.

— Я вообще не понимаю вот этого праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются доказать. Может, это скрепы какие-то?, — заявил Моргенштерн в программе Осторожно Собчак.

Репер отметил, что России не чем гордится. Исполнитель также ответил на вопрос, что для него значит этот праздник, заявив: Круто, молодцы, но двигайтесь дальше, делайте еще победы.

— Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили — не знаю, — добавил он.

Реакция российских властей быстрой. Теперь в немилость попал и Моргенштерн. Один из депутатов Михаил Романов уже пригрозил реперу ответственность, так как, по его мнению, у Моргенштерна нет совести.

Моргенштерн в Украине

Концерты Моргенштерна на территории Украины запрещены. В апреле 2021 года по представлению СБУ российский певец Алишер Моргенштерн был включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Такая позиция основывается на выводах лингвистической экспертизы, которая подтвердила, что в творчестве Моргенштерна пропагандируется культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ.