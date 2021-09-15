Український співак і фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук продемонстрував свій прес.

Святослав опублікував фотографію, на якій показав свою чудову фізичну форму. У кадрі він сидить у позі лотоса із закритими очима на газоні. Співак постав на знімку в самих лише штанах, завдяки чому можна було добре роздивитися його торс.

– Йога ніколи не дається легко, але завжди нагороджується, – підписав знімок Вакарчук.

Підписники прийшли в захват від форми 46-річного музиканта і засипали його компліментами.

Вау, які кубики на пресі.

Ось це форма! Браво!

Святославе, ви в чудовій формі.

Молодець! Приклад для багатьох!

Ого, які кубики! Це фотошоп?

Гармонія душі та тіла. Чуттєвий та мужній.

Тіло – дзеркало нелегких зусиль і сили волі.

Недарма я зайшла в Instagram.

У вас прекрасно все, Святослав Іванович.

Красунчик. Молодий тато повинен бути в формі, – пишуть шанувальники Вакарчука.

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, що Святослав Вакарчук вперше став батьком. У лідера гурту Океан Ельзи народився син, якого назвали на честь покійного батька музиканта – Іваном.

Хто матір дитини – невідомо, однак ЗМІ пишуть, що нею є виконавчий продюсер Radioaktive Film – Євгенія Яцута.

У свою чергу представники Вакарчука попросили з повагою поставитися до їхнього вирішення не розголошувати ніякої іншої інформації та права на приватне життя.