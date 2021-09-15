Український співак і фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук продемонстрував свій прес.
Святослав опублікував фотографію, на якій показав свою чудову фізичну форму. У кадрі він сидить у позі лотоса із закритими очима на газоні. Співак постав на знімку в самих лише штанах, завдяки чому можна було добре роздивитися його торс.
– Йога ніколи не дається легко, але завжди нагороджується, – підписав знімок Вакарчук.
Підписники прийшли в захват від форми 46-річного музиканта і засипали його компліментами.
- Вау, які кубики на пресі.
- Ось це форма! Браво!
- Святославе, ви в чудовій формі.
- Молодець! Приклад для багатьох!
- Ого, які кубики! Це фотошоп?
- Гармонія душі та тіла. Чуттєвий та мужній.
- Тіло – дзеркало нелегких зусиль і сили волі.
- Недарма я зайшла в Instagram.
- У вас прекрасно все, Святослав Іванович.
- Красунчик. Молодий тато повинен бути в формі, – пишуть шанувальники Вакарчука.
Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, що Святослав Вакарчук вперше став батьком. У лідера гурту Океан Ельзи народився син, якого назвали на честь покійного батька музиканта – Іваном.
Хто матір дитини – невідомо, однак ЗМІ пишуть, що нею є виконавчий продюсер Radioaktive Film – Євгенія Яцута.
У свою чергу представники Вакарчука попросили з повагою поставитися до їхнього вирішення не розголошувати ніякої іншої інформації та права на приватне життя.