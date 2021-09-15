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Фото Персони

Молодий тато в формі: Вакарчук похизувався сталевим пресом

15 Вересня, 14:17 Каріна Зуєва
Святослав Вакарчук

Український співак і фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук продемонстрував свій прес.

Святослав опублікував фотографію, на якій показав свою чудову фізичну форму. У кадрі він сидить у позі лотоса із закритими очима на газоні. Співак постав на знімку в самих лише штанах, завдяки чому можна було добре роздивитися його торс.

– Йога ніколи не дається легко, але завжди нагороджується, – підписав знімок Вакарчук.

Підписники прийшли в захват від форми 46-річного музиканта і засипали його компліментами.

  • Вау, які кубики на пресі.
  • Ось це форма! Браво!
  • Святославе, ви в чудовій формі.
  • Молодець! Приклад для багатьох!
  • Ого, які кубики! Це фотошоп?
  • Гармонія душі та тіла. Чуттєвий та мужній.
  • Тіло – дзеркало нелегких зусиль і сили волі.
  • Недарма я зайшла в Instagram.
  • У вас прекрасно все, Святослав Іванович.
  • Красунчик. Молодий тато повинен бути в формі, – пишуть шанувальники Вакарчука.

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, що Святослав Вакарчук вперше став батьком. У лідера гурту Океан Ельзи народився син, якого назвали на честь покійного батька музиканта – Іваном.

Хто матір дитини – невідомо, однак ЗМІ пишуть, що нею є виконавчий продюсер Radioaktive Film – Євгенія Яцута.

У свою чергу представники Вакарчука попросили з повагою поставитися до їхнього вирішення не розголошувати ніякої іншої інформації та права на приватне життя.

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