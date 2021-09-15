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Молодой папа в форме: Вакарчук похвастался стальным прессом

15 сентября, 14:17 Каріна Зуєва
Святослав Вакарчук

Украинский певец и фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук продемонстрировал свой пресс.

Святослав опубликовал фотографию, на которой показал свою отличную физическую форму. В кадре он сидит в позе лотоса с закрытыми глазами на газоне. Певец предстал на снимке в одних штанах, благодаря чему можно было хорошо рассмотреть его торс.

— Йога никогда не дается легко, но всегда вознаграждается, — подписал снимок Вакарчук.

Подписчики пришли в восторг от формы 46-летнего музыканта и засыпали его комплиментами.

  • Вау, какие кубики на прессе. 
  • Вот это форма! Браво!
  • Святослав, вы в прекрасной форме.
  • Молодец! Пример для многих!
  • Ого, какие кубики! Это фотошоп?
  • Гармония души и тела. Чувственный и мужественный.
  • Тело — зеркало нелегких усилий и силы воли.
  • Не зря я зашла в Instagram.
  • У вас прекрасно все, Святослав Иванович.
  • Красавчик. Молодой папа должен быть в форме,  — пишут поклонники Вакарчука.

Напомним, 25 августа стало известно, что Святослав Вакарчук впервые стал отцом. У лидера группы Океан Эльзы родился сын, которого назвали в честь покойного отца музыканта — Иваном.

Кто мать ребенка — неизвестно, однако СМИ пишут, что ею является исполнительный продюсер Radioaktive Film — Евгения Яцута.

В свою очередь представители Вакарчука попросили с уважением отнестись к их решению не разглашать никакой другой информации и праву на частную жизнь.

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