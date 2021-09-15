Украинский певец и фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук продемонстрировал свой пресс.
Святослав опубликовал фотографию, на которой показал свою отличную физическую форму. В кадре он сидит в позе лотоса с закрытыми глазами на газоне. Певец предстал на снимке в одних штанах, благодаря чему можно было хорошо рассмотреть его торс.
— Йога никогда не дается легко, но всегда вознаграждается, — подписал снимок Вакарчук.
Подписчики пришли в восторг от формы 46-летнего музыканта и засыпали его комплиментами.
- Вау, какие кубики на прессе.
- Вот это форма! Браво!
- Святослав, вы в прекрасной форме.
- Молодец! Пример для многих!
- Ого, какие кубики! Это фотошоп?
- Гармония души и тела. Чувственный и мужественный.
- Тело — зеркало нелегких усилий и силы воли.
- Не зря я зашла в Instagram.
- У вас прекрасно все, Святослав Иванович.
- Красавчик. Молодой папа должен быть в форме, — пишут поклонники Вакарчука.
Напомним, 25 августа стало известно, что Святослав Вакарчук впервые стал отцом. У лидера группы Океан Эльзы родился сын, которого назвали в честь покойного отца музыканта — Иваном.
Кто мать ребенка — неизвестно, однако СМИ пишут, что ею является исполнительный продюсер Radioaktive Film — Евгения Яцута.
В свою очередь представители Вакарчука попросили с уважением отнестись к их решению не разглашать никакой другой информации и праву на частную жизнь.