Сьогодні, 17 лютого, в український прокат виходить фільм Олега Сенцова Носоріг. В основі сюжету лежить історія з жорстких 90-х, коли головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Олег Сенцов розповів, що точкою опори при створенні образу Носорога став його товариш із Криму.

– Я знав про його кримінальне життя, з яким він вже покінчив. Але одного разу, поспілкувавшись дуже відверто, я побачив його зовсім з іншого боку. І подумав, як цікаво, що таких людей ми уявляємо завжди дуже плоскими і однотипними, а насправді в нього ще є родина, різні травми. Я показав збірний образ хлопців 90-х років, коли у них майже не було вибору. Зараз є варіанти реалізації, а тоді вони обирали швидкий шлях, який вів у нікуди, – розповів Олег.

Олег зізнався, що через коронавірусні обмеження, масковий режим та постійне тестування було складно впоратися зі зйомками.

– Зйомки фільму – це апріорі дуже складний процес, до якого залучено багато людей. У нас бюджет – €1,6 млн, це достатньо великий бюджет для авторського кіно. У нас величезна група з 70 людей, також до 300 людей масовки. Було дуже складно з цим впоратися, але в результаті все вийшло дуже круто, – зазначив режисер.

У фільмі Носоріг здебільшого беруть участь непрофесійні актори. За словами Олега, саме вони додають реалізму подіям.

При створенні стрічки Сенцов мав намір показати глядачам реалії 90-х років, а також розповісти про трагедію людини, у якої не було вибору.

– Це був жахливий час, коли хлопці на це йшли. Носоріг – він і кат, і жертва одночасно. Це драматизація 90-х років. Коли молодь подивиться цей фільм, їм буде цікаво, але вони мають зробити висновки, що нічим хорошим цей шлях не закінчиться! Я хотів показати реалії 90-х років більш широко, тому що ми досі живемо під впливом цих наслідків беззаконня. Це фільм, який викликає певні емоції і адреналін, – додав Сенцов.