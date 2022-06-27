Штани для жінок – універсальний предмет гардеробу, який можна носити будь-якої пори року як у повсякденному житті, так і на свята.

З ними можна скласти безліч луків, проте необхідно правильно підібрати фасон. Якщо в холодніший час будуть доречні щільні джинси, то в спеку вам у них буде жарко і некомфортно.

Персональний стиліст Анна Ткаченко розповіла Фактам ICTV, які штани модні влітку 2022, з чим їх носити і якій тканині віддати перевагу.

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Білі чи молочні джинси – маст-хев на літо. По-перше, це базова річ, яка не набридне і прослужить не один сезон. По-друге, більшість виробів зі звичного блакитного деніму мають доволі велику щільність як для літа, тому світлий колір стане ідеальним варіантом на високий температурний режим.

– Ще одна важлива перевага – білі джинси комбінують із усім: бретонками, футболками всіх кольорів веселки, сорочками тощо, – зауважила Анна.

Для +25 °С і вище стиліст радить звернути увагу на легкі тканини: льон, віскоза, тонка бавовна. Вони добре виконують функцію терморегуляції. Одяг із таких матеріалів захистить тіло від прямих сонячних променів та небажаної засмаги.

Прекрасний вигляд матимуть комплекти зі штанами та сорочкою, жилеткою чи легким жакетом.

Також влітку актуальні глянцеві тканини, наприклад – сатин чи шовк. Вони охолоджують тіло, водночас, на відміну синтетики, дозволяють шкірі дихати. Крім того, їх цікаво поєднувати з більш матовими текстурами. Таким чином, цілісний лук буде більш цікавим та продуманим.

Однією з найтрендовіших моделей є штани карго. Такий армійський стиль поєднується з кедами, кросівками, майками, бомберами і вкороченими сорочками, що відкривають животик.

Не бійтеся низької посадки – вона також повернулася в моду і зараз знайшла друге життя. Це можуть бути штани чи джинси – вони повинні сидіти на стегнах невимушено, додаючи в образ розслабленості та приземленості.

Якщо хочеться багато відкритого тіла – носимо низьку посадку з кроп-топами та бра. Якщо ні – футболками, подовженими топами, сорочками, худі.