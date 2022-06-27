Штаны для женщин — универсальный предмет гардероба, который можно носить в любое время года как в повседневной жизни, так и на праздники.

С ними можно составить множество луков, однако необходимо правильно подобрать фасон. Если в более холодное время будут уместны плотные джинсы, то в солнцепек вам в них будет жарко и некомфортно.

Персональный стилист Анна Ткаченко рассказала Фактам ICTV, какие штаны модные летом 2022, с чем их носить и какой ткани отдать предпочтение.

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Белые или молочные джинсы – маст-хэв на лето. Во-первых, это базовая вещь, которая не надоест и прослужит не один сезон. Во-вторых, большинство изделий из привычного голубого денима имеют достаточно большую плотность как для лета, потому светлый цвет станет идеальным вариантом на высокий температурный режим.

— Еще одно важное преимущество – белые джинсы комбинируют со всем: бретонками, футболками всех цветов радуги, рубашками и так далее, — отметила Анна.

Для +25 С° и выше стилист советует обратить внимание на легкие ткани: лен, вискоза, тонкий хлопок. Они отлично выполняют функцию терморегуляции. Одежда из таких материалов защитит тело от прямых солнечных лучей и нежелательного загара.

Прекрасно будут смотреться комплекты с брюками и рубашкой, жилеткой или легким жакетом.

Также летом актуальны глянцевые ткани, например — сатин или шелк. Они охлаждают тело, в то же время, в отличие от синтетики, позволяют коже дышать. Кроме того, их интересно совмещать с более матовыми текстурами. Таким образом, целостный лук будет более интересный и продуманный.

Одними из самых трендовых моделей являются штаны карго. Такой армейский стиль сочетается с кедами, кроссовками, майками, бомберами и укороченными, открывающими животик рубашками.

Не бойтесь низкой посадки — она также вернулась в моду и сейчас обрела вторую жизнь. Это могут быть брюки или джинсы — они должны сидеть на бедрах непринужденно, добавляя в образ расслабленности и приземленности.

Если хочется много открытого тела – носим низкую посадку с кроп-топами и бра. Если нет — футболками, удлиненными топами, рубашками, худи.