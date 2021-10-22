42-річна операторка Галина Гатчинс, яку випадково під час зйомок фільму Іржа застелив актор Алек Болдвін, була унікальною творчою людиною, готовою працювати цілодобово.

Так про загиблу відгукується її науковий керівник, викладач Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тарас Петрів.

– Це дуже трагічний випадок… Галина була особливою, світлою людиною, – говорить із сумом Тарас Петрів.

Викладач розповідає: Галина вступила до університету Шевченка, щоб здобути другу вищу освіту. Обрала кафедру міжнародної журналістики, щоб досліджувати американські медіа.

– Одразу було видно її спрямованість та чітке бажання займатися журналістикою, – розповідає про колишню студентку він.

Тарас Петрів досі пам’ятає їхні дискусії з Галиною Гатчинс.

– Було завжди приємно, що вона готова відкривати нові світи. Для неї не було обмежень у журналістиці. Вона хотіла пізнавати нове й нове, цікавилася глибокими питаннями, – каже викладач.

Колись науковий керівник поцікавився в Галини, чи не хотіла б вона вивчати досвід великих американських корпорацій, на кшталт CNN.

– Вона мені відповіла: Ні, мені цікаво вивчати, як працює медіа для людей і про людей, як працює громадське мовлення, – додає він.

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Тарас Петрів запевняє, ще тоді бачив, що Галина не зупиниться на журналістиці.

– Так і сталося: вона працювала в розслідувальній журналістиці на BBC, потім у її житті з’явилося кіно. Вона ще багато могла зробити для світу. У неї був особливий погляд, операторський. Коли ми говорили з нею про США та Україну, в мене склалося враження, що ці дві країни поруч в її уяві. Я можу сказати, що ми можемо нею пишатися, і я буду ставити її в приклад студентам, – обіцяє викладач КНУ.

42-річну операторку родом із України Галину Гатчинс випадково застрелив під час зйомок фільму Іржа відомий актор Алек Болдвін.

Тяжке поранення дістав і режисер стрічки Джоел Соузу. Нині він у критичному стані.

Трагічний інцидент стався через те, що в зброї, яку використовували на знімальному майданчику, за збігом обставин опинився бойовий патрон.

63-річний актор досі не може оговтатися від того, що сталося. Нині він співпрацює з поліцією та підтримує зв’язок із чоловіком Галини, надаючи підтримку йому та його родині.

Галина Гатчинс народилася й виросла в сім’ї військового, який служив на радянській військовій базі за Полярним колом.

Жінка закінчила Київський державний університет за спеціальністю Міжнародна журналістика, працювала над документальними фільмами у Великій Британії.

Також здобула освіту в сфері кінематографії в США, де й стала успішним оператором.

Фото: Сергій Савченко