42-летняя оператор Галина Гатчинс, которую случайно во время съемок фильма Ржавчина застелил актер Алек Болдуин, была уникальном творческим человеком, который был готов работать круглосуточно.

Так о погибшей отзывается ее научный руководитель, преподаватель Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Тарас Петрив.

– Это очень трагический случай… Галина была особенным, светлым человеком, – говорит с грустью Тарас Петрив.

Преподаватель рассказывает: Галина поступила в университет Шевченко, чтобы получить второе высшее образование. Выбрала кафедру международной журналистики, чтобы исследовать американские медиа.

– Сразу была видна ее направленность и четкое желание заниматься журналистикой, – рассказывает о бывшей студентке он.

Тарас Петрив до сих пор помнит их дискуссии с Галиной Гатчинс.

– Было всегда приятно, что она готова открывать новые миры. Для нее не было ограничений в журналистике. Она хотела познавать новое и новое, интересовалась глубокими вопросами, – говорит преподаватель.

Когда-то научный руководитель поинтересовался у Галины, не хотела бы она изучать опыт крупных американских корпораций, вроде CNN.

– Она мне ответила: Нет, мне интересно изучать, как работает медиа для людей и о людях, как работает общественное вещание, – добавляет он.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Halyna Hutchins (@halynahutchins)

Тарас Петрив уверяет, еще тогда видел, что Галина не остановится на журналистике.

– Так и случилось: она работала в расследовательской журналистике на BBC, потом в ее жизни появилось кино. Она еще многое могла сделать для мира. У нее был особый взгляд, операторский. Когда мы говорили с ней о США и Украине, у меня сложилось впечатление, что эти две страны рядом в ее воображении. Я могу сказать, что мы можем ею гордиться, и я буду ставить ее в пример студентам, – обещает преподаватель КНУ.

42-летнего оператора родом из Украины Галину Гатчинс случайно застрелил во время съемок фильма Ржавчина известный актер Алек Болдуин.

Тяжелое ранение получил и режиссер ленты Джоэл Соузу. Сейчас он в критическом состоянии.

Трагический инцидент произошел из-за того, что у оружия, которое использовали на съемочной площадке, по стечению обстоятельств оказался боевой патрон.

63-летний актер до сих пор не может оправиться от случившегося. Сейчас он сотрудничает с полицией и поддерживает связь с мужем Галины, оказывая поддержку ему и его семье.

Галина Гатчинс родилась и выросла в семье военного, служившего на советской военной базе за Полярным кругом.

Женщина окончила Киевский государственный университет по специальности Международная журналистика, работала над документальными фильмами в Великобритании.

Также получила образование в сфере кинематографии в США, где и стала успешным оператором.

Фото: Сергей Савченко