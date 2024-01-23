Щоб речі прослужили максимально довго, краще обирати одяг з якісних матеріалів. Проте якщо його неправильно прати, прасувати та зберігати, навіть найякісніша річ може швидко зіпсуватися.

Як правильно доглядати за одягом, щоб він не псувався — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як правильно доглядати за одягом: поради та лайфхаки

Одяг може псуватися через неправильний режим прання, порошок, відбілювач чи сушіння. Розглянемо основні правила, які допоможуть продовжити термін їх служби.

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Насамперед не ігноруйте рекомендації виробника, вказані на бирці. На ярличках зазначено рекомендовану температуру та режим прання, можливість хімчистки та багато іншого. Ця інформація дуже важлива, оскільки кожен вид тканини потребує різного підходу.

Як доглядати за одягом з бавовни

Догляд за одягом з бавовни не складний. Варто лише запам’ятати, що кольорові речі перуть тільки за 30-40 °С та вивертають навиворіт. Білі речі можна прати за більш високої температури. Сушити одяг з бавовни краще на вішаках, перед цим ретельно розгладивши.

Як доглядати за одягом з вовни

Одяг з вовни потребує делікатного догляду:

прання на делікатному режимі з позначкою Шерсть або ручне прання за невисокої температури води;

використання не звичайного порошку, а спеціального рідкого засобу, який буде розпушувати матеріал;

мінімальне відтискання в машинці, речі з шерсті не можна викручувати, варто акуратно відтиснути воду руками;

сушка тільки на горизонтальній поверхні.

Якщо випрати светр з вовни у машинці за високої температури, він зменшиться в розмірах і втратить форму. Якщо річ чиста, але набула стороннього запаху, можна спробувати вивісити її на повітря та дати провітритись.

Вовна має властивість скочуватися, тому для догляду за шерстяними светрами чи пальто варто купити спеціальну машинку для зняття ковтунів.

Як доглядати за одягом з шовку

Одяг з шовку краще прати вручну або використовувати режим ручного прання, оскільки ця тканина має властивість стискатися, змінювати свою структуру та втрачати форму. Не викручуйте речі, акуратно відтискайте воду вручну та сушіть тільки на вішаках або горизонтально. Для прання використовуйте спеціальні рідкі засоби.

Як доглядати за лляним одягом

Прати лляні речі краще вручну або при спеціальному делікатному режимі з температурою не вище 30 градусів. Віджимати на низьких оборотах машинки. Сушити речі з льону краще в горизонтальному положенні. Прасувати тканину краще злегка вологою або використовувати режим зволоження на прасці.

Як доглядати за одягом зі шкіри та екошкіри

Очищення одягу зі шкіри краще проводити у хімчистці. У домашніх умовах відчистити невеликі забруднення зі шкіряного пальто, куртки або штанів можна за допомогою мильного розчину та ганчірки.

Як доглядати за замшевим одягом

Замшевий одяг вимагає особливої уваги та дбайливого догляду. Прати його можна вручну в теплій воді з використанням спеціальних засобів без агресивних речовин у складі.

Відтискати замшу після прання не можна, вода повинна стекти сама. Для цього одяг із замші варто розвісити на вішаках у ванній кімнаті. Сухе чищення виробу можна проводити за допомогою валика для одягу чи у хімчистці.

Основні принципи догляду за одягом

Зберігайте речі в акуратному вигляді

Трикотажні вироби, такі як кофти, кардигани, светри, світшоти та джинси, краще зберігати в складеному вигляді на полицях. Спідниці, штани, блузи та піджаки — на вішаках.

Використовуйте чохли

Одяг, який не використовується, особливо верхній, варто запаковувати в чохли і зберігати окремо від основного гардероба. Це захистить його від пилу, бруду та продовжить термін служби.

Знімайте ковтуни та очищайте від шерсті

Ковтуни, що утворюються на речах, псують зовнішній вигляд, тому їх краще прибирати за допомогою спеціальної машинки. В магазинах представлений великий асортимент пристроїв. Вони невеликі за розміром, на батарейках, легко чистяться та здатні за кілька хвилин прибрати ковтуни.

Також для охайного вигляду одягу його треба очищати від пилу, сміття та шерсті домашніх тварин. Для цього слід використовувати спеціальний липкий ролик.

Дотримуйтеся параметрів прання і прасування

Обов’язково прочитайте інформацію на бирці перед пранням чи іншим доглядом. Неправильний температурний режим, сушіння або прасування можуть зіпсувати одяг.

Зверніть увагу на головні правила:

білі речі одягати тільки один раз, прати можна з додаванням відбілювача;

кольорові та світлі речі можна прати тільки окремо;

футболки з принтами краще прати навиворіт;

джинси вивертати під час прання та застібати блискавку та ґудзики, аби одяг не деформувався під час прання;

вибагливі вироби краще прати руками або на делікатному режимі, сушити рекомендується горизонтально;

костюми, пальто не можна прати в машинці, їх необхідно здавати в хімчистку.

Освіжити речі можна відпарювачем. З його допомогою одяг розгладиться, стане м’якшим й зовні виглядатиме так, ніби його випрали та попрасували.

Намагайтеся не зберігати речі, які ви давно не носите. Позбудьтеся непотрібного одягу, віддавши його благодійним організаціям.

Коли ви звільните шафи від зайвого, то на поличках буде лад й орієнтуватися та підбирати гардероб стане простіше.