З приходом весни оживає не лише природа, а й модний світ заповнюють свіжі та яскраві відтінки. Трендову палітру для весни 2024 визначила система Pantone, і вона несе в собі енергію та натхнення. В основі модного сезону закладене самовираження за допомогою колірної гами.

Тож саме час дізнатися, який колір буде в моді цієї весни, щоби переглянути свій гардероб та за необхідності доповнити його, або навпаки – сховати щось якнайдалі.

Модні кольори весни 2024

Ройбуш (Rooibos Tea) – насичений червоний відтінок, близький до кольору червоного дерева.

– насичений червоний відтінок, близький до кольору червоного дерева. Оранжад (Orangeade) – помаранчевий колір, що нагадує про свіжий цитрусовий напій.

– помаранчевий колір, що нагадує про свіжий цитрусовий напій. Квітка пустелі (Desert Flower) – теплий рожевий, ближче до персикового, колір.

Крес-салат (Watercress) – відтінок зеленого з ноткою перцю.

– відтінок зеленого з ноткою перцю. М’ята (Mint) – прохолодний ментоловий відтінок, сповнений свіжого повітря.

– прохолодний ментоловий відтінок, сповнений свіжого повітря. Марлін (Marlin) – приглушено-синій колір, що нагадує рибу, яка мешкає в тропічних водах.

– приглушено-синій колір, що нагадує рибу, яка мешкає в тропічних водах. Капрі (Capri) – яскраво-блакитний відтінок, як колір блакитних вод океану.

Світло-блакитний (Chambray Blue) – відтінок синього, що надаватиме відчуття легкості.

– відтінок синього, що надаватиме відчуття легкості. Пастельний бузок (Pastel Lilac) – м’який пудровий лавандовий відтінок.

– м’який пудровий лавандовий відтінок. Лимонна крапля (Lemon Drop) – насичений жовтий колір, що викликає асоціацію із зацукреною цедрою.

Разом із яскравими кольорами дизайнери радять не забувати про універсальні нейтральні відтінки – в бежево-сірій гамі.