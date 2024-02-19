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Модні кольори весною 2024: перегляньте свій гардероб

19 Лютого 2024, 16:08
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
модні кольори весни 2024

З приходом весни оживає не лише природа, а й модний світ заповнюють свіжі та яскраві відтінки. Трендову палітру для весни 2024 визначила система Pantone, і вона несе в собі енергію та натхнення. В основі модного сезону закладене самовираження за допомогою колірної гами.

Тож саме час дізнатися, який колір буде в моді цієї весни, щоби переглянути свій гардероб та за необхідності доповнити його, або навпаки – сховати щось якнайдалі.

Модні кольори весни 2024

  • Ройбуш (Rooibos Tea) – насичений червоний відтінок, близький до кольору червоного дерева.
  • Оранжад (Orangeade) – помаранчевий колір, що нагадує про свіжий цитрусовий напій.
  • Квітка пустелі (Desert Flower) – теплий рожевий, ближче до персикового, колір.
  • Крес-салат (Watercress) – відтінок зеленого з ноткою перцю.
  • М’ята (Mint) – прохолодний ментоловий відтінок, сповнений свіжого повітря.
  • Марлін (Marlin) – приглушено-синій колір, що нагадує рибу, яка мешкає в тропічних водах.
  • Капрі (Capri) – яскраво-блакитний відтінок, як колір блакитних вод океану.
  • Світло-блакитний (Chambray Blue) – відтінок синього, що надаватиме відчуття легкості.
  • Пастельний бузок (Pastel Lilac) – м’який пудровий лавандовий відтінок.
  • Лимонна крапля (Lemon Drop) – насичений жовтий колір, що викликає асоціацію із зацукреною цедрою.

Разом із яскравими кольорами дизайнери радять не забувати про універсальні нейтральні відтінки – в бежево-сірій гамі.

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