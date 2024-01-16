Український дизайнер Андре Тан розповів, який колір буде в моді у 2024 році, та склав підказку з трендових поєднань фешн-палітри.
Андре Тан розкрив трендові поєднання кольорів у 2024 році
На своїй сторінці в Instagram модельєр не лише назвав відтінки, на які варто звернути увагу цього року, а й показав приклади комбінації кольорів.
Андре Тан радить поєднувати відтінки таким чином:
- Пастельно-рожевий та червоний.
На його погляд, в результаті виходить ніжна комбінація кольорів з “ноткою пристрасті”
- Кремово-жовтий та перламутрово-сірий.
Таке поєднання Андре Тан вважає дуже вишуканим та аристократичним, й таким, що підійде хоч на кожен день, хоч на вихід.
- Сірий та червоний.
Цю комбінацію дизайнер назвав класикою, що ніколи не виходить з моди.
- Винний та синій.
Модельєр зауважив благородство цих кольорів у поєнанні та зазначив, що воно йому дуже подобається.
- Блакитний та коричневий.
Таку комібнацію відтінків Тан характеризує як “спокій, стиль і стриманість”.
- Коричневий та білий.
Цей мікс кольорів Андре Тану видається теплим та затишним, що позначається і на образах.
Модельєр закликав своїх підписників спробувати ці поєднання, а також порадив не боятися пробувати цього року щось нове.