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Класика, пристрасть чи затишок: Андре Тан означив трендові поєднання кольорів 2024

16 Січня 2024, 18:21
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
модні тренди 2024
Джерело: Pexels

Український дизайнер Андре Тан розповів, який колір буде в моді у 2024 році, та склав підказку з трендових поєднань фешн-палітри.

Андре Тан розкрив трендові поєднання кольорів у 2024 році

На своїй сторінці в Instagram модельєр не лише назвав відтінки, на які варто звернути увагу цього року, а й показав приклади комбінації кольорів.

Андре Тан радить поєднувати відтінки таким чином:

Зараз дивляться
  • Пастельно-рожевий та червоний.

На його погляд, в результаті виходить ніжна комбінація кольорів з “ноткою пристрасті”

  • Кремово-жовтий та перламутрово-сірий.

Таке поєднання Андре Тан вважає дуже вишуканим та аристократичним, й таким, що підійде хоч на кожен день, хоч на вихід.

  • Сірий та червоний.

Цю комбінацію дизайнер назвав класикою, що ніколи не виходить з моди.

  • Винний та синій.

Модельєр зауважив благородство цих кольорів у поєнанні та зазначив, що воно йому дуже подобається.

  • Блакитний та коричневий.

Таку комібнацію відтінків Тан характеризує як “спокій, стиль і стриманість”.

  • Коричневий та білий.

Цей мікс кольорів Андре Тану видається теплим та затишним, що позначається і на образах.

Модельєр закликав своїх підписників спробувати ці поєднання, а також порадив не боятися пробувати цього року щось нове.

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Андре Тан модні тренди
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