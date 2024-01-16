Український дизайнер Андре Тан розповів, який колір буде в моді у 2024 році, та склав підказку з трендових поєднань фешн-палітри.

Андре Тан розкрив трендові поєднання кольорів у 2024 році

На своїй сторінці в Instagram модельєр не лише назвав відтінки, на які варто звернути увагу цього року, а й показав приклади комбінації кольорів.

Андре Тан радить поєднувати відтінки таким чином:

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Пастельно-рожевий та червоний.

На його погляд, в результаті виходить ніжна комбінація кольорів з “ноткою пристрасті”

Кремово-жовтий та перламутрово-сірий.

Таке поєднання Андре Тан вважає дуже вишуканим та аристократичним, й таким, що підійде хоч на кожен день, хоч на вихід.

Сірий та червоний.

Цю комбінацію дизайнер назвав класикою, що ніколи не виходить з моди.

Винний та синій.

Модельєр зауважив благородство цих кольорів у поєнанні та зазначив, що воно йому дуже подобається.

Блакитний та коричневий.

Таку комібнацію відтінків Тан характеризує як “спокій, стиль і стриманість”.

Коричневий та білий.

Цей мікс кольорів Андре Тану видається теплим та затишним, що позначається і на образах.

Модельєр закликав своїх підписників спробувати ці поєднання, а також порадив не боятися пробувати цього року щось нове.