1 вересня в Італії стартував 78-й Венеційський міжнародний кінофестиваль. Традиційно захід розпочався з урочистої червоної доріжки, на якій зірки з’явилися у святкових вбраннях.

Цьогоріч відкриття кінофестивалю не було занадто помпезним чи епатажним. Для світського виходу знаменитості обрали досить стримані вечірні сукні.

На червоній доріжці з’явилися голівудські та європейські зірки великого екрану. Серед них – Пенелопа Крус, Хелен Міррен, Ізабель Юппер, Адріана Ліма, Бьянка Балті та Джорджина Родрігес.

Кінофестиваль відкривала стрічка Педро Альмодовара Паралельні матері з Пенелопою Крус у головній ролі.

Сама акторка з’явилася на червоній доріжці в елегантній чорно-білій сукні від Chanel. У свої 47 років Крус, як і раніше, залишається однією з перших красунь світового кіно.

Однією з найяскравіших зірок на заході стала бразильська супермодель Адріана Ліма. Вона з’явилася на відкритті фестивалю у червоній сукні в пайєтках від Etro.

Також блискуче вбрання для світського виходу обрала Гелен Міррен.

76-річна акторка дефілювала у сукні сріблясто-блакитного кольору від Dolce & Gabbana. Свій образ вона доповнила обручем та сумкою в тон вбрання.

Іспанська модель Джорджина Родрігес для червоної доріжки обрала чорний костюм від Ermano Scervino.

У своєму образі зірка вирішила зробити акцент на глибокому декольте та розкішному кольє з діамантами.

Французька акторка Ізабель Юппер з’явилася у закритій сірій сукні з принтом від Armani Privé.

А Б’янка Балті для червоної доріжки Венеційського фестивалю приміряла пишну сукню з кутюрного показу Alta Moda від Dolce & Gabbana. Жовте вбрання моделі запам’яталося глядачам, як одне з найяскравіших.

Факти ICTV підготували голосування для того, щоб ви обрали найкраще вбрання червоної доріжки Венеційського кінофестивалю 2021.

Нагадаємо, що Венеційський кінофестиваль 2021 проходить у традиційному форматі на острові Лідо. Захід триватиме до 11 вересня.

Основний склад журі Венеційського кінофестивалю очолив режисер Пон Чжун Хо, володар премії Оскар за фільм Паразити.

Україну на фестивалі представлять відразу три фільми: Відблиск (реж. Валентин Васянович), Носоріг (реж. Олег Сенцов) та Цензорка (реж. Петер Керекеш).