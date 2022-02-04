Украинская журналистка и телеведущая канала ICTV Александра Кучеренко приняла участие в Ukrainian Fashion Week 2022, выйдя на подиум в платье от бренда JULIYA KROS.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV она призналась, что каждый год пытается понять философию моды, которую представляют украинские дизайнеры.

— Когда я прихожу на Ukrainian Fashion Week, знаю, что нужно просто расслабиться, довериться визажистам, парикмахерам и успокоиться. Если ты будешь смотреть на себя в зеркало и думать: Боже мой, брови синего цвета, то можно начать волноваться. Нужно понимать, что это фэшн, это мода, а она бывает очень шокирующей, – сказала ведущая.

Кстати, для съемок программы Утро в большом городе и личных фотосессий телеведущая часто выбирает вещи именно от украинских дизайнеров.

По словам Александры, ее платье на Ukrainian Fashion Week отражало образ сильной и уверенной в себе женщины.

– Если посмотреть на мое платье, то можно понять, что оно трансформируется по настроению. Можно решить, какой я хочу быть сегодня – суровой, закрытой или немного кокетливой. Мне нравится этот образ как и для выхода на подиум, так и для особенной встречи. Возможно, когда-нибудь смогу надеть на какую-то съемку, — сказала Кучеренко.

Телеведущая добавила, что в платье от JULIYA KROS на подиуме чувствовала себя достаточно экстравагантной, поскольку это дизайнерская вещь.