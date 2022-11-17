Супермоделі Кендалл Дженнер довелося використовувати відерце з льодом, щоб полегшитися дорогою на Met Gala 2022 року.

З нового епізоду Сімейство Кардаш’ян стало відомо, що це сталося під час поїздки на великий модний захід.

– Мені треба випити ковток води, і мені треба попісяти. Ніхто мене не засуджуватиме, — сказала Дженнер своїм помічникам у фургоні під час поїздки.

Спочатку модель сміялася над ідеєю використання порожнього відра для льоду, але згодом все ж таки зважилася на цей крок.

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– Це так принизливо для тих, кому потім доведеться мати справу з моєю сечею. Мені дуже шкода, – сказала вона.

Незрозуміло, хто з членів команди взявся за брудну роботу пізніше тієї ночі, але один із членів команди пожартував, що може продати її сечу. Інший помічник додав, що це звичайна практика для зірок.

Тієї ночі Дженнер була одягнена у важку сукню, яка душила її. Вона попросила увімкнути музику у фургоні перед тим, як закинути відро під вбрання. Після цього Кендалл зізналася, що випадково помочилася собі на ноги.

Модель додала, що піти в туалет у фургоні було найкращим рішенням, яке вона будь-коли приймала.

Втім, не лише Дженнер серед своїх сестер зіткнулася з непередбаченими проблемами на Met Gala 2022 – раніше Кім Кардаш’ян зіпсувала сукню Мерилін Монро, яку вона позичила на захід.