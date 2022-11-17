Супермодели Кендалл Дженнер пришлось использовать ведерко со льдом, чтобы облегчиться по дороге на Met Gala 2022 года.

Из нового эпизода Семейство Кардашьян стало известно, что это случилось во время поездки на крупное модное мероприятие.

— Мне нужно выпить глоток воды, и мне нужно пописать. Никто меня не будет осуждать, — сказала Дженнер своим помощникам в фургоне во время поездки.

Поначалу модель смеялась над идеей использования пустого ведра для льда, но спустя время все же решилась на этот шаг.

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— Это так унизительно для тех, кому потом придется иметь дело с моей мочой. Мне очень жаль, — сказала она.

Неясно, кто из членов команды взялся за грязную работу позже той ночью, но один из них пошутил, что может продать ее мочу. Другой помощник добавил, что это обычная практика для звезд.

В ту ночь Дженнер была одета в тяжелое платье, которое душило ее. Она попросила включить в фургоне музыку перед тем, как закинуть ведро под наряд. После этого Кендалл призналась, что случайно написала себе на ноги.

Модель добавила, что пойти в туалет в фургоне было лучшим решением, которое она когда-либо принимала.

Впрочем, не только Дженнер среди своих сестер столкнулась с непредвиденными проблемами на Met Gala 2022 — ранее Ким Кардашьян испортила платье Мэрилин Монро, которое она одолжила на мероприятие.