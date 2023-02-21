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Місцева традиція: Гаррі Стайлз випив алкоголь зі свого кросівка просто на сцені в Австралії

21 Лютого 2023, 11:43
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Гарри Стайлз
Джерело: Getty Images

Англійський співак Гаррі Стайлз випив зі свого кросівка прямо зі сцени в Австралії. Це місцева традиція і таким чином артист намагався завоювати визнання місцевої публіки.

– Це одна з найогидніших традицій, про які я коли-небудь чув, – заявив Стайлз перед тим, як зважитися на цей крок.

Ця традиція бере свій початок в Австралії, де її популяризував гонщик Формули-1 Даніель Ріккардо.

На відео з концерту видно, як 29-річний артист наповнює свій кросівок алкогольним напоєм, а потім випиває з нього під здивовані крики натовпу.

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– Я почуваюся іншою людиною. Мені соромно за себе. Це здається таким особистим. Такий інтимний момент, яким можна поділитися з такою кількістю людей, – пожартував Гаррі, натягуючи на ногу люксові AdidasxGucci за $780.

Музикант додав, що детально обговорить це зі своїм терапевтом. Ролик швидко став вірусним, і в деяких фанатів Стайлза це викликало огиду:

  • Алкоголь зі спітнілого взуття? Ні дякую.
  • Чому люди аплодують? Мене нудить.
  • Я не можу захищати це.

Дехто вважає, що це була відсилання до Ксандера Рітца – це спільний друг Стайлза і Петра Рікардо, сина знаменитого гонщика.

Втім, концерти артиста рідко відбуваються без імпрвізації та казусів. Виступ Гаррі Стайлза мало не закінчився трагедією на Греммі 2023. Про це розповіли танцюристи. Поворотна частина сцени несподівано почала рухатися у протилежному напрямку, через що їм довелося змінювати свої синхронні рухи на ходу.

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