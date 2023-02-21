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Местная традиция: Гарри Стайлз выпил алкоголь со своего кроссовка прямо на сцене в Австралии

21 февраля 2023, 11:43
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Гарри Стайлз
Источник: Getty Images

Английский певец Гарри Стайлз выпил из своего кроссовка прямо со сцены в Австралии. Это местная традиция, и таким образом артист пытался завоевать признание местной публики.

— Это одна из самых отвратительных традиций, о которых я когда-либо слышал, — заявил Стайлз перед тем, как решиться на этот шаг.

Эта традиция берет свое начало в Австралии, где ее популяризировал гонщик Формулы-1 Даниэль Риккардо.

На видео с концерта видно, как 29-летний артист наполняет свой кроссовок алкогольным напитком, а затем выпивает из него под удивленные крики толпы.

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— Я чувствую себя другим человеком. Мне стыдно за себя. Это кажется таким личным. Такой интимный момент, которым можно поделиться с таким количеством людей, — пошутил Гарри, натягивая на ногу люксовые AdidasxGucci за $780.

Музыкант добавил, что подробно обсудит это со своим терапевтом. Ролик быстро стал вирусным, и у некоторых фанатов Стайлза это вызвало отвращение:

  • Алкоголь из потной обуви? Нет, спасибо.
  • Почему люди аплодируют? Меня тошнит.
  • Я не могу защищать это.

Некоторые считают, что это была отсылка к Ксандеру Ритцу — это общий друг Стайлза и Петра Рикардо, сына знаменитого гонщика.

Впрочем, концерты артиста редко проходят без импрвизации и казусов. Выступление Гарри Стайлза чуть не закончилось трагедией на Грэмми 2023. Об этом рассказали танцоры. Поворотная часть сцены неожиданно начала двигаться в противоположном направлении из-за чего им пришлось менять свои синхронные движения на ходу.

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