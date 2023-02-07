Танцоры английского певца Гарри Стайлза рассказали, что их выступление на 65-ой церемонии награждения Грэмми едва не закончилось катастрофой.

Дело в том, что поворотная часть сцены неожиданно начала двигаться в противоположном направлении из-за чего им пришлось менять свои синхронные движения на ходу. На репетициях механизм вращался в одну и ту же сторону, а потому — готовы к такому они не были.

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