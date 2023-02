Танцоры английского певца Гарри Стайлза рассказали, что их выступление на 65-ой церемонии награждения Грэмми едва не закончилось катастрофой.

Дело в том, что поворотная часть сцены неожиданно начала двигаться в противоположном направлении из-за чего им пришлось менять свои синхронные движения на ходу. На репетициях механизм вращался в одну и ту же сторону, а потому — готовы к такому они не были.

Сейчас смотрят

— Гарри сделал все возможное, чтобы ходить и двигаться в обратную сторону во время исполнения. Это было великолепно, — сказал танцор из команды Стайлза Декстер Да Рочи.

Другой танцор — Брэндон Мэтис поблагодарил в своих соцсетях режиссера коллектива Йоанна Буржуа и сказал, что труппа смогла пройти через технические трудности благодаря его профессионализму. Также он подчеркнул, что Гарри не только потрясающая рок-звезда, но и человек, которому не безразлично, что и как делать, и с кем.

Отметим, что Стайлз исполнил на Грэмми свой хит As It Was, а также получил статуэтки в номинациях Альбом года и Лучший вокальный поп-альбом за пластинку Harry’s House.

Полный список победителей Грэмми 2023 — смотрите на Фактах ICTV.