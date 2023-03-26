Міс Україна Всесвіт 2022 Вікторія Апанасенко вийшла заміж. Без подробиць, модель показала свій букет нареченої і обручку чоловіка.

Знімком Вікторія поділилася в Instagram.

На фото вона сидить у машині й тримає дизайнерський букет квітів від флориста. На знімку також можна помітити руку її чоловіка, на безіменному пальці якого красується обручка. Примітно, що церемонія відбулася 23 березня, але знімок модель опублікувала через 3 дні.

Зараз дивляться

Ось який вигляд має букет Апанасенко.

Вікторія поки не показувала, в якому вбранні вона виходила заміж, але ось зачіску показала для обговорення серед шанувальників.

Те, що Апанасенко виходить заміж, не стало несподіванкою. Ще 17 лютого вона показала свою каблучку і заявила, що сказала Так на пропозицію руки та серця від її коханого.

Примітно, що модель приховує особистість свого чоловіка.

Що стосується конкурсу Міс Всесвіт 2023, то нехай українка і не перемогла, але Апанасенко виграла в конкурсі національних костюмів. Це перша в історії нагорода представниці України. Усе завдяки костюму під назвою Воїн світла – його створювали 4 місяці, і це було складно в умовах війни. Він схожий на образ архангела Михаїла, і так було задумано. Крила костюма обпалені в боях і в броні.