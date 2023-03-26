Мисс Украина Вселенная 2022 Виктория Апанасенко вышла замуж. Без подробностей, модель показала свой букет невесты и обручальное кольцо мужа.

Снимком Виктория поделилась в Instagram.

На фото она сидит в машине и держит дизайнерский букет цветов от флориста. На снимке также можно заметить руку ее мужа, на безымянном пальце которого красуется обручальное кольцо. Примечательно, что церемония состоялась 23 марта, но снимок модель опубликовала спустя 3 дня.

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Вот как выглядит букет Апанасенко.

Виктория пока не показывала, в каком наряде она выходила замуж, но вот прическу показала для обсуждения среди поклонников.

То, что Апанасенко выходит замуж, не стало неожиданностью. Еще 17 февраля она показала свое кольцо и заявила, что сказала Да на предложение руки и сердца от ее возлюбленного.

Примечательно, что модель скрывает личность своего мужчины.

Что касается конкурса Мисс Вселенная 2023, то пусть украинка и не победила, но Апанасенко выиграла в конкурсе национальных костюмов. Это первая в истории награда представительницы Украины. Все благодаря костюму под названием Воин света — его создавали 4 месяца, и это было сложно в условиях войны. Он похож на образ архангела Михаила, и так было задумано. Крылья костюма обожженные в боях и в броне.