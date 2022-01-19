Украинская блогерша София Стужук рассекретила свой заработок и рассказала о самых дорогих покупках.

В сториз на личной странице в Instagram женщина призналась, что ежемесячно ее доход нестабильный, поэтому может варьироваться между $20 тыс. и $200 тыс.

По словам Софии, у нее есть несколько источников прибыли – блог, инвестиции, бизнесы (одежда, косметика) и многоуровневый маркетинг. Ее заработок напрямую зависит от приложенных усилий.

– Если честно, в последнее время просела очень-очень сильно, потому что расслабилась. Надо брать себя в руки, – добавила София.

За семь лет блогерства Стужук заработала на двухэтажный дом, авто Jaguar и Mercedes-Benz, который подарила маме. Кроме этого, женщина получила автомобиль Toyota от компании по софтмаркетингу.

София подчеркнула, что все машины брала из салона, дом тоже новый. Кредиты блогерша никогда не брала.

Недавно Софию Стужук раскритиковали за образ на детском празднике. По случаю дня рождения сына Дэвида блогерша устроила большое празднование, на которое пришла в латексном облегающем комбинезоне черного цвета.

В области декольте Стужук расстегнула молнию, тем самым сделав акцент на грудь, которую она увеличила в марте 2021 года. Не всем подписчикам пришелся по душе образ матери троих детей.