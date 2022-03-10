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Міла Куніс та Ештон Катчер зібрали $20 млн допомоги українцям

11 Березня 2022, 00:39
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Мила Кунис
Джерело: Depositphotos

Американська актриса з українським корінням Міла Куніс та її чоловік актор Ештон Кутчер продовжують підтримувати Україну не лише словами. Пара вже зібрала $20 млн для допомоги українця. Їхня кінцева мета – $30 млн.

Усі зібрані гроші будуть витрачені на гуманітарну допомогу постраждалим через вторгнення Росії до України.

Ештон та Міла розповіли в Instagram, що менше ніж за тиждень їм уже вдалося зібрати $20 млн.

– Ми хочемо подякувати всім, хто зробив пожертву, це дуже багато означає для нас. Це дає нам почуття єдності, – заявили вони у своєму зверненні.

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Раніше Куніс говорила, що вона народилася у Чернівцях і зараз як ніколи пишається, що вона українка.

До речі, багато інших зірок Голлівуду підтримують Україну. Так, Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували $1 млн. Девід та Вікторія Бекхем відкрили збір коштів для допомоги українським дітям.

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