Мила Кунис и Эштон Катчер собрали $20 млн помощи украинцам

Американская актриса с украинскими корнями Мила Кунис и ее муж актер Эштон Кутчер продолжают поддерживать Украину не только словами. Пара уже собрала $20 млн для помощи украинца. Их конечная цель — $30 млн.

Все собранные деньги будут потрачены на гуманитарную помощь пострадавшим из-за вторжения России в Украину.

Эштон и Мила рассказали в Instagram, что меньше чем за неделю им уже удалось собрать $20 млн.

— Мы хотим поблагодарить всех, кто сделал пожертвование, это очень много значит для нас. Это дает нам чувство единства, – заявили они в своем обращении.

Ранее Кунис говорила, что она родилась в Черновцах и сейчас как никогда гордится, что она украинка.

Кстати, многие другие звезды Голливуда поддерживают Украину. Так, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн. Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям.