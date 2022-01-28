Грузинський музичний гурт Mgzavrebi знову їде до Києва! За 15 років творчості колектив випустив сім альбомів і отримав багатотисячну аудиторію шанувальників.

Майбутній концерт Mgzavrebi у Києві – справжній подарунок як для глядачів, так і для самих музикантів.

– Нашому гурту – 15 років. Сказати, що ці роки швидко та непомітно пробігли – нічого не сказати. Фраза звучить, напевно, дуже тривіально, але в нашому випадку це саме так. Начебто вчора, 11 вересня 2006 року, ми дали перший концерт у маленькому літературному кафе, яке мало назву Пауло Коельо. Цей концерт змусили зробити моя сестра Ніні та моя мама, і якби не вони, напевно, нічого б і не було. Пам’ятаю, як я хвилювався. Тоді ми були ще втрьох на сцені, і це був перший концерт, коли я вийшов на сцену і сказав: Привіт, ми гурт Mgzavrebi, – згадує лідер гурту Гігі Дедаламазішвілі.

За словами Гігі, 15 років – особлива дата для гурту. Тому для музикантів важливо відсвяткувати день народження у колі друзів, які протягом усіх цих років слухали Mgzavrebi та ходили на їхні концерти.

– Було б чудово, якби на цьому концерті Mgzavrebi зібралися всі наші друзі, які протягом усіх цих років ходили на наші концерти, слухали нашу музику, писали нам дуже приємні слова, говорили їх при живому спілкуванні. Ми всі разом згадали б, що сталося за ці 15 років, подякували один одному та відсвяткували день народження у всій красі! Ще, звичайно, ми матимемо маленькі сюрпризи, як музичні, так і не музичні. Але про них краще дізнатись безпосередньо на концерті. Про них я поки нічого не говоритиму. Сюрприз є сюрприз!

Концерт Mgzavrebi у Києві відбудеться у клубі Bel’etage 4 березня 2022 року. Ціни на квитки стартують від 790 грн.

Уже 5 березня хлопці зіграють у концерт-холі Сади Перемоги (Одеса), а 7 березня побачаться із шанувальниками у Victory Concert Hall (Харків).