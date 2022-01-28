Грузинская музыкальная группа Mgzavrebi снова едет в Киев! За 15 лет творчества коллектив выпустил семь альбомов и приобрел многотысячную аудиторию поклонников.

Предстоящий концерт Mgzavrebi в Киеве – настоящий подарок как для зрителей, так и для самих музыкантов.

— Нашей группе – 15 лет. Сказать, что эти годы быстро и незаметно пробежали – ничего не сказать. Фраза звучит наверное очень тривиально, но в нашем случае это именно так. Вроде вчера, 11 сентября 2006 года, мы дали первый концерт в маленьком литературном кафе, которое называлось Пауло Коэльо. Этот концерт заставили сделать моя сестра Нини и моя мама, и если бы не они, наверное ничего бы и не было. Помню, как я волновался. Тогда нас было еще трое на сцене, и это был первый концерт, когда я вышел на сцену и сказал: Привет, мы группа Mgzavrebi, — вспоминает лидер группы Гиги Дедаламазишвили.

По словам Гиги, 15 лет — особенная дата для группы. Поэтому для музыкантов важно отпраздновать день рождения в кругу друзей, которые на протяжении всех этих лет слушали Mgzavrebi и ходили на их концерты.

— Было бы отлично, если на этом концерте Mgzavrebi собрались бы все наши друзья, которые на протяжении всех этих лет ходили на наши концерты, слушали нашу музыку, писали нам очень приятные слова, говорили их при живом общении. Мы все вместе вспомнили бы, что произошло за эти 15 лет, поблагодарили друг друга и отпраздновали день рождения во всей красе! Еще, конечно, у нас будут маленькие сюрпризы, как музыкальные, так и не музыкальные. Но о них лучше узнать непосредственно на концерте. О них я пока ничего не стану говорить. Сюрприз есть сюрприз!

Концерт Mgzavrebi в Киеве состоится в клубе Bel’etage 4 марта 2022 года. Цены на билеты стартуют от 790 грн.

Уже 5 марта ребята сыграют в концерт-холле Сады Победы (Одесса), а 7 марта увидятся с поклонниками в Victory Concert Hall (Харьков).