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Мне в жизни очень повезло: Анастасия Приходько показала своего мужа

26 октября 2021, 13:52 Каріна Зуєва
Анастасия Приходько
Источник: Анастасія Приходько

Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько опубликовала редкое фото с мужем, предпринимателем Александром в честь его дня рождения.

Под публикацией певица трогательно поздравила любимого и отметила, что пол утра бегала за ним, чтобы он разрешил выложить ей хотя бы один совместный снимок.

Приходько отметила, что ей очень повезло с мужем, поскольку он настоящий, добрый, ласковый, иногда вспыльчивый, иногда закрытый, но ее.

— Самый большой дар Бога, это когда ты можешь жить с человеком, которого по-настоящему любишь, и знаешь, чтоб не случилось, мы пройдем все вместе, потому что нам не страшно. У нас есть любовь, которая нам помогает всегда, — написала Анастасия в Instagram.

Исполнительница подчеркнула, что готовит сюрприз для мужа и с нетерпением ждет вечера, чтобы его поздравить.

Подписчики артистки отметили, что они прекрасная пара.

  • Такие милые, влюбленные, красивые! Одна удовольствие смотреть на такую пару.
  • Очень красивая пара.
  • Какой красивый муж! Любви и счастья вам.
  • Счастья вашей паре. Берегите главную ценность — семью! — Пишут в комментариях артистки.
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Исполнительница редко показывает своего мужа в социальных сетях, однако недавно Анастасия Приходько уже делилась их совместными снимками. На фото лицо мужчины едва видно, он стоит сзади артистки и обнимает ее.

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