У День втраченої дитини телеведуча Ольга Кучер розповіла про особисту трагедію, яка сталася з нею. У грудні 2019 року журналістка втратила свого сина на сьомому місяці вагітності.

– Ви знали, що діти можуть помирати всередині мами? От і я не знала. Поки не помер мій син. У грудні 2019 року на сьомому місяці вагітності не стало нашого Устимка. Маленького хлопчика-горобчика, якого ми чекали, але так і не дочекалися, – розповіла у Facebook Ольга Кучер.

За її словами, лише донька Софія дає сили телеведучій писати ці слова. Журналістка вперше стала мамою у вересні 2021 року.

– Я давно мала б про це розповісти, щоб уникнути запитань – а чому ви ніяк не заведете дітей? А чому тягнете? Ой дивіться, будете тоді шкодувати… Ці слова розбивають мені серце кожен раз. Моє серце розбивалося і під час цієї вагітності, коли мене щоразу питали – а яка це вагітність? Друга! А хто ж вдома на вас чекає? Ніхто, наш син помер, – розповіла телеведуча.

Кучер зазначила, що за статистикою кожна четверта вагітність закінчується втратою, зокрема, викиднем або передчасними пологами.

– Я зрозуміла, що таких, як я – багато. Такі, як я – це нормально. Такі, як я – це не помилка. Я говорю про це сьогодні, у День втраченої дитини, щоб інші жінки, які з таким зіткнулися, розуміли, що вони не самі. Їм є з ким про це говорити. І вони – не помилка. Не тримайте біль в собі. Діліться, – наголосила вона.

Ольга Кучер поділилася фотографією, на якому вона була вагітна своїм сином. Однак за декілька днів після цього вона потрапила до лікарні.

– На цьому фото ми зі Славою щасливі безумовно останні декілька днів. Я вагітна нашим первістком, ми на чудовому концерті, а за декілька днів я потраплю до лікарні, де мало не помру, але мене врятують. А мого сина – ні. І я у шоковому стані дізнаюся, що діти помирають всередині мами, – поділилася Кучер.

Телеведуча закликала українців бути співчутливими та ставитися з розумінням до інших. За її словами, не варто питати у жінки, чому в неї немає дітей, оскільки ви можете не знати, що вона пережила.

Джерело: Ольга Кучер

Фото: Ольга Кучер