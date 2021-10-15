В День потерянного ребенка телеведущая Ольга Кучер рассказала о личной трагедии, которая произошла с ней. В декабре 2019 года журналистка потеряла своего сына на седьмом месяце беременности.

— Вы знали, что дети могут умирать внутри мамы? Вот и я не знала. Пока не умер мой сын. В декабря 2019 года на седьмом месяце беременности не стало нашего Устимка. Маленького мальчика-воробья, которого мы ждали, но так и не дождались, — рассказала в Facebook Ольга Кучер.

По ее словам, только дочь София дает силы телеведущей писать эти слова. Журналистка впервые стала мамой в сентябре 2021 года.

— Я давно должна была об этом рассказать, чтобы избежать вопросов — а почему вы никак не заведете детей? А почему тянете? Ой смотрите, будете тогда жалеть … Эти слова разбивают мне сердце каждый раз. Мое сердце разбивалось и во время этой беременности, когда меня каждый раз спрашивали — а какая это беременность? Вторая! А кто же дома вас ждет? Никто, наш сын умер, — рассказала телеведущая.

Кучер отметила, что по статистике каждая четвертая беременность заканчивается потерей, в частности, выкидышем или преждевременными родами.

— Я поняла, что таких, как я — много. Такие, как я — это нормально. Такие, как я — это не ошибка. Я говорю об этом сегодня, в День потерянного ребенка, чтобы другие женщины, которые с таким столкнулись, понимали, что они не одни. Им есть с кем об этом говорить. И они — не ошибка. Не держите боль в себе. Делитесь, — подчеркнула она.

Ольга Кучер поделилась фотографией, на котором она была беременна своим сыном. Однако через несколько дней после этого она попала в больницу.

— На этом фото мы со Славой счастливы безусловно последние несколько дней. Я беременна нашим первенцем, мы на великолепном концерте, а через несколько дней я попаду в больницу, где чуть не умру, но меня спасут. А моего сына — нет. И я в шоковом состоянии узнаю, что дети умирают внутри мамы, — поделилась Кучер.

Телеведущая призвала украинцев быть сострадательными и относиться с пониманием к другим. По ее словам, не стоит спрашивать у женщины, почему у нее нет детей, поскольку вы можете не знать, что она пережила.

Источник: Ольга Кучер

Фото: Ольга Кучер