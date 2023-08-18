Українська співачка і волонтерка Даша Астаф’єва зізналася, що в дитинстві мала серйозні проблеми зі шкірою. Через тяжку хворобу однолітки ображали зірку та не хотіли з нею дружити.

– У мене були проблеми зі шкірою до 15 років. У мене немає навіть фото з дитинства, бо я не любила фотографуватися і постійно була хвора. Раз на місяць був день, коли мене обмотували бинтами, як зі смолою, і потрібно було так лежати. Цього вистачало на 20 днів, – відверто розповіла Астаф’єва в інтерв’ю Славі Дьоміну.

За словами Астаф’євої, проблеми нагадували псоріаз, проте точний діагноз лікарі так і не поставили.

– Говорили, що це атопічний дерматит, якесь нервове захворювання. Це був як іспит мій. Мене обзивали коростою і тарганом, – додала зірка.