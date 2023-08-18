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Персоны

Меня обзывали коростой: Даша Астафьева рассказала о тяжелой болезни кожи

18 августа 2023, 14:21
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Даша Астаф'єва

Украинская певица и волонтер Даша Астафьева призналась, что в детстве имела серьезные проблемы с кожей. Из-за тяжелой болезни сверстники обижали звезду и не хотели с ней дружить.

— У меня были проблемы с кожей до 15 лет. У меня нет даже фото с детства, потому что я не любила фотографироваться и постоянно болела. Раз в месяц был день, когда меня обматывали бинтами, как со смолой, и нужно было так лежать. Этого хватало на 20 дней, — откровенно рассказала Астафьева в интервью Славе Демину.

По словам Астафьевой, проблемы напоминали псориаз, впрочем точный диагноз врачи так и не поставили.

— Говорили, что это атопический дерматит, какое-то нервное заболевание. Это был как экзамен мой. Меня обзывали коростой и тараканом, — добавила звезда.

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Источник
Слава Дьомін
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Даша Астафьева
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