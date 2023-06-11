Украинский актер Остап Ступка отреагировал на слова пострадавшего в “пьяном” ДТП. Артист считает, что его оклеветали, сказанное Ярославом — абсолютная неправда.
Так, пострадавший ранее заявлял, что Ступка выплатил лишь малую часть за лечение, а обещанные деньги для ремонта авто он так и не получил. Ярослав добавил, что актер не интересуется его здоровьем, хотя в суде обещал поддерживать связь и помогать.
Сам Остап заявил, что отдал потерпевшему немалую сумму на лечение, и сейчас они находятся на стадии переговоров и постоянно поддерживают связь.
Ярослав уверял, что Ступка к нему наведался на 6-7 день после ДТП. Актер заявил, что пришел к мужчине сразу после того, как врачи разрешили принимать гостей.
— Мы пытались, как нормальные адекватные люди договориться. Он путается в фактах и говорит неправдивые вещи. Он заявил, что я ему дал до 20 тыс. грн. Это полная неправда. Сумма возмещения составляет 50 тыс. грн, чо покрывает пребывание в больнице и лечение, — уверяет артист.
Остап добавил, что в курсе еще одной операции и также готов помочь покрыть расходы. И даже после выписки Ступка сказал мужчине, что готов помогать — привозить лекарства.
Что касается возмещения морального и ремонта авто — сумма еще не определена, и как только число станет окончательным, состоится и оплата. Сам Ступка очень расстроен поведением Ярослава.
— Мне очень неприятно читать эти вещи, меня оклеветали. Досадно, что Ярослав встал на этот путь, но у меня еще тлеет надежда, что он вернется на правильный путь, иначе это дело может и не закончиться миром. Призываю Ярослава воздержаться от лишних и ненужных комментариев по нашему делу, пока мы не завершим его по-человечески, так как мы договаривались, — сообщил о своей просьбе актер.