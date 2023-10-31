Акторський склад серіалу Друзі у скорботі за своїм колегою Меттью Перрі. Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудров, Метт Леблан і Девід Швіммер зробили спільну заяву. Вони вшанували памʼять покійного актора, що протягом десяти сезонів втілював образ Чендлера Бінга у популярному серіалі.

– Ми спустошені втратою Меттью. Ми були більше, ніж просто партнерами по кастингу. Ми – сім’я. Так багато можна сказати, проте зараз ми хочемо оплакати і усвідомити цю незбагненну втрату, – йдеться в заяві.

Актори зазначили, що скажуть більше, щойно в них зʼявиться змога.

– Наразі наші думки і наша любов з сім’єю Метті, з його друзями і всіма, хто любив його по всьому світу, – зазначили Еністон, Кокс, Кудров, Леблан і Швіммер.

За час, що виходили Друзі Меттью Перрі став улюбленцем мільйонів людей по всьому світу. Гра у цьому ситкомі принесла йому номінацію на премію Еммі у 2002 році.

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Співавтори серіалу Марта Кауфман і Девід Крейн разом із виконавчим продюсером Кевіном Брайтом також виступили зі спільною заявою.

– Ми завжди будемо цінувати радість, світло, сліпучий інтелект, який він приносив щомиті не тільки в свою роботу, а й у життя. Він завжди був найвеселішою людиною в кімнаті. Понад те, він був наймилішим, з щедрим і безкорисливим серцем, – зазначили творці шоу.

Меттью Перрі знайшли мертвим у його будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. На місці події не виявили жодних наркотиків та ознак насильницької смерті.

В окружному офісі судмедекспертів підтвердили, що розтин завершено, очікують на результати токсикологічного звіту. Однак, в реєстрі напроти причини смерти актора стоїть позначка “відкладено”, оскільки обставини потребують додаткового розслідування.