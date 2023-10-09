Завжди кажуть, що мрії матеріальні, тому треба правильно формулювати бажання і мати чіткий внутрішнй намір до змін. У пригоді тут можуть стати аскези, до яких вдаються і знаменитості по всьому світу. Адже кожен прагне, щоби його мрії здійснилися. Для шанувальників таланту тієї чи іншої відомої людини зіркові аскези можуть стати додатковим стимулом і натхненням.

Що таке аскеза

Аскезою називають добровільну відмову від чогось, що приносить задоволення. Варто враховувати, що ця приємність може згубно впливати на організм, саме тому її прагнуть позбутися. Також до аскез належать фізичні та інтелектуальні навантаження, до яких людина має себе змушувати. Тобто спочатку треба сформулювати бажання, а потім починати робити те, що дозволить йому здійснитися. Аскеза спрацює лише в такій звʼязці.

Психологи нагадують, що на формування звички потрібен 21 день. Тобто, що ви б не прагнули зробити – відмовитися від надміру солодощів, накачати мʼязи чи почати говорити в побуті українською – вам знадобиться не менше від 21 дня.

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Хто із зірок тримав аскезу

Таких знаменитостей вистачає і за кордоном, і в Україні. Факти.Life підготували список з пʼяти відомих імен.

Христина Горняк

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука добре знається на аскезах. Саме завдяки їм їй вдалося відмовитися від вживання алкоголю.

– Якими б сильними ми не були, робота над собою – це завжди складно, але бездіяльність – це ще гірше і складніше. Усе, що я собі ставлю як завдання, це тільки для того, аби у фіналі я ставала кращою, ніж я є, – поділилася Христина.

Фахівці з психології підтверджують, що аскеза може допомогти людині випробувати власні межі та виявити сильні сторони.

MamaRika

Співачка поки що новачок у питанні аскез, проте дуже наполегливий. Артистка домовилась із собою про те, що цілий місяць щодня займатиметься спортом. Так вона хотіла прокачати звичку та увійти в режим. Як бачимо з її фото у соцмережах, усе вдалося.

Психологи кажуть, що аскези треба чітко дотримуватися та не лінуватися. Якщо все робити наполегливо, результат не забариться.

Аліса Мілано

Зірка популярного серіалу Всі жінки відьми закликала своїх прихильниць долучитися до її аскези та свідомо відмовитися від сексу. У такий спосіб акторка протестувала проти скандального законопроєкту щодо заборони абортів.

– Поки жінки не можуть мати контроль над власним тілом, ми просто не можемо ризикувати завагітніти, – вважає Аліса Мілано.

Зараз аборти заборонені в 13 штатах, тому знаменитості є за що боротися. Водночас вона долучається до інших страйків за права людей та підтримує Україну у протистоянні російській збройній агресії.

Маша Єфросиніна

Телеведуча нещодавно зізналася, що кілька років тому пережила кризу в стосунках із чоловіком Тимуром Хромаєвим, тож поставила їх на паузу, щоби зрозуміти себе. В якийсь момент вона усвідомила, що всі рішення в їхній родині приймав чоловік, тому вона не розуміє, як жити без нього.

– Мене це злякало. Тобто я розуміла, що я сама – без чоловіка – ніщо. Це був найгірший період нашої кризи, – поділилася Маша Єфросиніна.

За вісім місяців аскези зірка зрозуміла, чого хоче не лише від життя, а й від стосунків. Тому, коли їм з Тимуром випав другий шанс почати все з нуля, вона була іншою – більш самостійною, впевненою в собі та самодостатньою.

Єва Мендес

Акторка поклала собі позбутися алкоголю, адже саме через нього не лише втрачала топові ролі, а й ледь не втратила життя.

– Для мене прощання з алкоголем було питанням життя і смерті. Я вибрала життя, і жодної миті про це не шкодую, – поділилася знаменитість.

Єва Мендес розповіла, що її на це надихнули люди, які мали сміливість віч-на віч зустрітися зі своїми демонами, аби стати кращими. Тож і вона поборола власну залежність.

На думку психологів, аскеза передусім тренує силу волі. Як відомо, якщо сильно чогось прагнути, обовʼязково досягнеш мети. Головне – вірити в себе та знати, що немає нічого неможливого.

Фото: Христина Горняк