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Мей Мюллер забула слова своєї пісні для Євробачення 2023

10 Квітня 2023, 18:15
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Мэй Мюллер

Англійська співачка Мей Мюллер, яка представить Велику Британію на Євробаченні 2023 року, забула слова власної пісні на концерті. Йдеться про конкурсну пісню, з якою вона виступатиме в Ліверпулі вже 13 травня.

Інцидент на концерті Мюллер зняли на відео та опублікували в TikTok.

На короткому відео можна помітити, що артистка забула слова, і замість того, щоб озвучити рядки своєї найкращої пісні, вона почала завивати й звертатися зі сцени до публіки, змушуючи їх стрибати в ритм музиці. У цей час збентежена публіка співала рядки пісень замість артистки.

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@alexlopezworld ???? disappointed #unitedkingdom #eurovision #maemuller #iwroteasong #liverpool #eurovision2023 #spain ♬ sonido original – Alex Lopez World

– Вона написала цю пісню, але не може її заспівати, – підписав ролик автор відео.

У коментарях артистку також розкритикували за неприємний інцидент:

  • Їй варто було дотримуватися пісні та її тексту, вона не Марія Кюрі.
  • Вона п’яна? Я люблю її, але що це за звуки?
  • Що це були за звуки? Тоді це останнє місце для нас.
  • Класні рядки вражають тільки тоді, коли ти їх співаєш. А це було дуже болісно.
  • Я тепер переконаний у тому, що теж можу стати попзіркою.

Нагадаємо, що це не перший скандал ще до Євробачення 2023. Раніше співачку Loreen зі Швеції звинуватили в плагіаті – її трек дуже схожий на пісню української виконавиці Міки Ньютон. Утім, сама українка заявила, що не бачить у цьому нічого поганого.

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Теги
Євробачення Велика Британія
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