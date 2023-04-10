Англійська співачка Мей Мюллер, яка представить Велику Британію на Євробаченні 2023 року, забула слова власної пісні на концерті. Йдеться про конкурсну пісню, з якою вона виступатиме в Ліверпулі вже 13 травня.
Інцидент на концерті Мюллер зняли на відео та опублікували в TikTok.
На короткому відео можна помітити, що артистка забула слова, і замість того, щоб озвучити рядки своєї найкращої пісні, вона почала завивати й звертатися зі сцени до публіки, змушуючи їх стрибати в ритм музиці. У цей час збентежена публіка співала рядки пісень замість артистки.
@alexlopezworld ???? disappointed #unitedkingdom #eurovision #maemuller #iwroteasong #liverpool #eurovision2023 #spain ♬ sonido original – Alex Lopez World
– Вона написала цю пісню, але не може її заспівати, – підписав ролик автор відео.
У коментарях артистку також розкритикували за неприємний інцидент:
- Їй варто було дотримуватися пісні та її тексту, вона не Марія Кюрі.
- Вона п’яна? Я люблю її, але що це за звуки?
- Що це були за звуки? Тоді це останнє місце для нас.
- Класні рядки вражають тільки тоді, коли ти їх співаєш. А це було дуже болісно.
- Я тепер переконаний у тому, що теж можу стати попзіркою.
Нагадаємо, що це не перший скандал ще до Євробачення 2023. Раніше співачку Loreen зі Швеції звинуватили в плагіаті – її трек дуже схожий на пісню української виконавиці Міки Ньютон. Утім, сама українка заявила, що не бачить у цьому нічого поганого.