Английская певица Мэй Мюллер, которая представит Великобританию на Евровидении 2023, забыла слова собственной песни на концерте. Речь идет о конкурсной песне, с которой она будет выступать в Ливерпуле уже 13 мая.

Инцидент на концерте Мюллер засняли на видео и опубликовали в TikTok.

На коротком видео можно заметить, что артистка забыла слова, и вместо того, чтобы озвучить строчки своей лучшей песни, она начала завывать и обращаться со сцены к публике, заставляя их прыгать в ритм музыке. В это время смущенная публика пела строки песен вместо артистки.

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— Она написала эту песню, но не может ее спеть, — подписал ролик автор видео.

В комментариях артистку также раскритиковали за неприятный инцидент:

Ей стоило придерживаться песни и ее текста, она не Мария Кюри.

Она пьяная? Я люблю ее, но что это за звуки?

Что это были за звуки? Тогда это последнее место для нас.

Классные строчки впечатляют только тогда, когда ты их поешь. А это было очень болезненно.

Я теперь убежден в том, что тоже могу стать поп-звездой.

Напомним, что это не первый скандал еще до Евровидения 2023. Ранее певицу Loreen из Швеции обвинили в плагиате — ее трек очень похож на песню украинской исполнительницы Мики Ньютон. Впрочем, сама украинка заявила, что не видит в этом ничего плохого.