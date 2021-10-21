Герцогиня Сассекська Меган Маркл написала лист до Конгресу США, в якому виступила за введення оплачуваної відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Вона зазначила, що за час пандемії коронавірусу ситуація у багатьох сім’ях стала вкрай складною. Багато жінок були змушені звільнитися, щоб бути вдома зі своїми дітьми, коли закрилися дитячі садки і школи.

Також Меган зізналася, що їм з Гаррі пощастило, що після народження дочки Лілібет Діани вони змогли повністю присвятити себе їй.



– Як і всі батьки, ми були переповнені радістю. Як і більшість батьків, ми були вражені. Як меншість батьків, ми не зіткнулися з суворою реальністю, коли потрібно робити вибір, провести ці перші критично важливі місяці з дитиною або повернутися на роботу. Ми знали, що можемо забрати її додому і на цьому життєво важливому і священному етапі присвятити весь час нашим дітям і нашій родині, – написала Меган.

Вона додала, що жодна сім’я не повинна стояти перед таким вибором.

– Оплачувана відпустка повинна бути національним правом, а не варіантом, обмеженим тими, чиї роботодавці дотримуються відповідних правил, або тими, хто живе в одному з небагатьох штатів, де існує програма відпусток, – написала герцогиня.

Нагадаємо, що дочка Меган Маркл і принца Гаррі народилася 4 червня 2021 року. Лілібет Діана стала першою правнучкою королеви, народженою у США.

Згодом принц Гаррі та Меган Маркл пішли у декретну відпустку на п’ять місяців для того, щоб піклуватися про новонароджену дочку. Таким чином, вони хотіли подати приклад іншим родинам.