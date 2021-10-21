Герцогиня Сассекская Меган Маркл написала письмо в Конгресс США, в котором выступила за введение оплачиваемого отпуска в связи с беременностью и родами.

Она отметила, что за время пандемии коронавируса ситуация во многих семьях стала крайне сложной. Многие женщины были вынуждены уволиться, чтобы быть дома со своими детьми, когда закрылись детские сады и школы.

Также Меган призналась, что им с Гарри повезло, что после рождения дочери Лилибет Дианы они смогли полностью посвятить себя ей.

— Как и все родителей, мы были переполнены радостью. Как и большинство родителей, мы были поражены. Как меньшинство родителей, мы не столкнулись с суровой реальностью, когда нужно делать выбор, провести эти первые критически важные месяцы с ребенком или вернуться на работу. Мы знали, что можем забрать ее домой и на этом жизненно важном и священном этапе посвятить все время нашим детям и нашей семье, — написала Меган.

Она добавила, что ни одна семья не должна стоять перед таким выбором.

— Оплачиваемый отпуск должен быть национальным правом, а не вариантом, ограниченным теми, чьи работодатели придерживаются соответствующих правил, или теми, кто живет в одном из немногих штатов, где существует программа отпусков, — написала герцогиня.

Напомним, что дочь Меган Маркл и принца Гарри родилась 4 июня 2021 года. Лилибет Диана стала первой правнучкой королевы, рожденной в США.

Впоследствии принц Гарри и Меган Маркл ушли в декретный отпуск на пять месяцев для того, чтобы заботиться о новорожденной дочери. Таким образом, они хотели подать пример другим семьям.