Герцоги Сассекские Меган Маркл и Гарри впервые показали дочь Лилибет Диану.

В канун рождественских праздников супруги опубликовали семейную фотографию, сделанную фотографом Алекси Любомирски еще летом в их доме в Санта-Барбаре в Калифорнии.

– С праздниками. В этом году у нас родилась дочь Лилибет. Если Арчи сделал нас мамой и папой, то Лили сделала нас семьей. В ожидании 2022 года вместе с вами мы сделали пожертвования нескольким организациям, которые заботятся и защищают семьи переселенцев из Афганистана, а также американским семьям, нуждающимися в помощи в отпуске по уходу за детьми, — подписали кадр герцоги Сассекские.

На фото принц Гарри держит Арчи, который не смотрит в кадр. Меган Маркл приподняла на руках маленькую Лилибет. Все улыбаются и излучают радость.

Снимок герцога и герцогини Сассекских разместили на сайте благотворительной организации Team Rubicon, которая занимается поддержкой семей жителей Афганистана, переехавших в США после захвата этой страны талибами.

Напомним, что дочь Меган Маркл и принца Гарри родилась 4 июня 2021 года. Лилибет Диана стала первой правнучкой королевы, рожденной в США. Также супруги воспитывают сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года.