Меган Фокс у комбінезоні українського бренду позувала в обіймах Machine Gun Kelly

Відома актриса та модель Меган Фокс вийшла у світ у комбінезоні від українського бренду Cultnaked.

Зірка опублікувала в Instagram знімок зі своїм коханим Machine Gun Kelly та досить провокаційно його підписала.

– Я думала, ти не зможеш перетворити повію на домогосподарку? – написала Меган.

Меган Фокс позувала у фіолетовому комбінезоні бренду Cultnaked з оголеними плечима.

На сайті українського бренду йдеться, що виріб виготовлений із веганської шкіри. Коштує таке вбрання $320 (8 980 грн).

До речі, останнім часом Меган Фокс не сходить із перших смуг ЗМІ. Проте не тому, що вона стала активно зніматися у різних проектах. Насамперед багато уваги привертає її роман з Machine Gun Kelly та їх недавні заручини. А також завдяки вдалим образам акторки на червоних доріжках. Останнім часом модні оглядачі встигли її звести у статус ікони.

А відповідь на поверхні – Меган Фокс просто змінила стиліста. Тепер її іміджем займається Мейв Рейлі. Дівчина дуже пишається результатами своєї роботи.

Рейлі перетворила Меган із сексуальної зірки 2000-х на стильну селебріті нашого часу. Чого тільки варте її голе плаття для премії VMA. Про нього не писав лише лінивий.

До речі, раніше Мейв працювала з Хейлі Бібер, яка також за короткий термін заробила статус однієї з наймодніших і найстильніших селеб.