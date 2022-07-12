Співачка Ольга Полякова пояснила, як її чоловік, бізнесмен Вадим зміг виїхати за кордон.

У мережі з’явилося фото, на якому чоловік артистки сидить на її концерті в Празі – 30 червня. Хейтери поспішили звинуватити виконавицю в тому, що Вадим весь час повномасштабної війни відсиджується в іншій країні.

Зараз дивляться

Полякова заступилася за чоловіка і жорстко відповіла хейтерам в Instagram-stories, наголосивши, що Вадим приїхав до Праги 29 червня, щоб забрати її з дітьми.

– Мій чоловік з усіма дозволами вперше після початку війни 29 червня приїхав за мною та моїми дітьми до Праги. Ми були там три дні. Він був на двох моїх концертах, і 3 липня ми вирушили до України. Я прошу вас, люди, не розганяйте г*вно на вентилятор. Огидно на це дивитися, – емоційно сказала Ольга.

Ба більше, вона додала, що Вадим має всі права на виїзд за кордон, оскільки 29 червня йому виповнилося 60 років.

– І всі, хто каже фігню та розганяє хейт, закрийте роти. Ідіть у д**у! І ще одне – він в Україні. Як був, так і є. І нікуди не збирається. Тому можете зустрітись із ним особисто. Він уміє з такими розмовляти. Побачу, які ви сміливі, – наголосила співачка.

На початку липня Ольга Полякова повернулася до України. Після початку повномасштабної війни виконавиця разом із дітьми поїхала до Франції до подруги. Згодом артистка почала давати благодійні концерти в Європі та США.