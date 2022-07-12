Певица Ольга Полякова объяснила, как ее муж, бизнесмен Вадим смог выехать за границу.

В сети появилось фото, на котором муж артистки сидит на ее концерте в Праге — 30 июня. Хейтеры поспешили обвинить исполнительницу в том, что Вадим все время полномасштабной войны отсиживается в другой стране.

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Полякова вступилась за мужа и жестко ответила хейтерам в Instagram-stories, отметив, что Вадим приехал в Прагу 29 июня, чтобы забрать ее с детьми.

— Мой муж со всеми разрешениями впервые после начала войны 29 июня приехал за мной и моими детьми в Прагу. Мы были там три дня. Он был на двух моих концертах, и 3 июля мы отправились в Украину. Я прошу вас, люди, не разгоняйте г*вно на вентилятор. Отвратительно на это смотреть, — эмоционально сказала Ольга.

Более того, она добавила, что у Вадима есть все права на выезд за границу, поскольку 29 июня ему исполнилось 60 лет.

— И все, кто говорит фигню и разгоняет хейт, закройте рты. Идите в ж**у! И еще одно, он в Украине. Как был, так и есть. И никуда не собирается. Поэтому можете встретиться с ним лично. Он умеет с такими разговаривать. Увижу, какие вы смелые, — подчеркнула певица.

В начале июля Ольга Полякова вернулась в Украину. После начала полномасштабной войны исполнительница вместе с детьми уехала во Францию к подруге. Спустя время артистка начала давать благотворительные концерты в Европе и США.