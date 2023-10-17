Серед головних тенденцій на взуття осінь-зима 2023-2024 простежується акцент на грубу підошву, гострий носок, тваринний принт. Якість цього предмета гардеробу й форма, підібрана до загальної стилістики вашого образу – маст-хев до вашої уваги.

На які моделі звернути увагу під час укомплектування осінньо-зимового гардеробу, допомагала Фактам ICTV розібратися персональна стилістка Юлія Крижалка. Модне взуття на осінь-зиму 2023-2024 – далі в матеріалі.

Балетки. Шкіряні, хутряні, з принтом і в червоному кольорі – бестселери вже другий сезон поспіль. За холоднішої погоди стилістка рекомендує носити їх разом із темними шкарпетками.

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Лофери. Матові, шкіряні, лаковані, замшеві, на масивній підошві або легкі мініатюрні – спирайтеся під час вибору на свій смак і зручність у щоденному носінні.

– Незмінно підходять під будь-які образи. Я б радила обирати без активної фурнітури, більш мінімалістичні, – сказала Юлія.

Тваринний принт. Суперкрутий акцент для теплих образів. Це можуть бути як туфлі, балетки, так і черевики, чоботи.

Модним у сезоні осінь-зима 2023-2024 є взуття із гострим носком. Воно красиво витягує силует і робить ніжки стрункішими. Ідеально носити під штани палаццо, кльош, широкі джинси або навіть під скінні.

Масивні боти (армійські черевики). Їхню масивність і товщину підошви – обирайте під власний стиль.

До списку модного взуття на зиму 2024 можна спокійно додати уггі. Вони можуть бути плюшеві, м’які, високі або уггі сабо. Всі ці моделі актуальні – теплі, зручні, легкі в стилізації під будь-який образ.

Високі чоботи. На тонких підборах або на низькій підошві – чудовий вигляд мають під шорти-бермуди, короткі спідниці, сукні міні, міді, максі, або під заправлені штани.

Юлія зазначає, що головне правило – взуття має бути завжди доглянутим, свій образ ви модифікуєте саме ним. Обирайте взуттєвий гардероб відповідно до вашого способу життя.