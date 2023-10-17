Среди главных тенденций на обувь осень-зима 2023-2024 прослеживается акцент на грубую подошву, острый носок, животный принт. Качество этого предмета гардероба и форма, подобранная к общей стилистике вашего образа — маст-хэв к вашему вниманию.

На какие модели обратить внимание, при укомплектовании осенне-зимнего гардероба, помогала Фактам ICTV разобраться персональный стилист Юлия Крыжалка. Модная обувь на осень-зиму 2023-2024 — далее в материале.

Балетки. Кожаные, меховые, с принтом и в красном цвете — бестселлеры уже второй сезон подряд. При более холодной погоде стилист рекомендует носить их вместе с темными носками.

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Лоферы. Матовые, кожаные, лакированные, замшевые, на массивной подошве или легкие миниатюрные — опирайте при выборе на свой вкус и удобство в ежедневном ношении.

— Незаменимо подходят под любые образы. Я бы советовала выбирать без активной фурнитуры, а более минималистичные, — сказала Юлия.

Животный принт. Суперкрутой акцент для теплых образов. Это могут быть как туфли, балетки, так и ботинки, сапоги.

Модно в сезоне осень-зима 2023-2024 является обувь с острым носком. Она красиво вытягивает силуэт и делает ножки стройнее. Идеально носить под брюки палаццо, клеш, широкие джинсы или даже под скинни.

Массивные боты (армейские ботинки). Их массивность и толщину подошвы — подбирайте под собственный стиль.

В список модной обуви на зиму 2024 можно спокойно внести угги. Они могут быть плюшевые, мягкие, высокие или угги сабо. Все эти модели актуальны – теплые, удобные, легкие в стилизации под любой образ.

Высокие сапоги. На тонких каблуках или на низкой подошве — круто смотрятся под шорты-бермуды, короткие юбки, платья мини, миди, макси, или под заправленные брюки.

Юлия отмечает, что главное правило — обувь должна быть всегда ухоженной, свой образ вы модифицируете именно ею. Выбирайте обувной гардероб в соответствии с вашим образом жизни.