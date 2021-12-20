Українська студія Animagrad презентувала новий трейлер мультфільму Мавка. Лісова пісня. Прем’єра картини запланована на 29 грудня 2022 року.

– У трейлері ви почуєте відомих зірок, які озвучуватимуть анімаційних персонажів. Лукашу свій голос подарував Артем Пивоваров, антагоністку Кіліну озвучила актриса та шоувумен Олена Кравець, а войовничу Русалку Водяницю – фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Співаку та актору Дзідзьо (Михайлу Хомі) дісталася роль буркотливого та невгамовного, але розважливого друга Мавки – Шумника Гука, – повідомляється в описі під відео.

Творці мультфільму поки що не поспішають розкривати всіх подробиць – досі невідомо, хто подарував свій голос головній героїні, а також іншим важливим персонажам.

Відомо, що вихід картини присвячений 150-річному ювілею легендарної української письменниці Лесі Українки та 110-річчю створення нею драми-феєрії Лісової пісні. Саме на цій роботі й ґрунтується майбутня картина, а також на образах української міфології.

Поєднання класичної історії, української автентичності та можливостей сучасної 3D-анімації роблять мультфільм Мавка. Лісова пісня однієї з найочікуваніших подій.