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Мавка. Лісова пісня: трейлер мультфільму та дата прем’єри

20 Грудня 2021, 11:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Мавка

Українська студія Animagrad презентувала новий трейлер мультфільму Мавка. Лісова пісня. Прем’єра картини запланована на 29 грудня 2022 року.

– У трейлері ви почуєте відомих зірок, які озвучуватимуть анімаційних персонажів. Лукашу свій голос подарував Артем Пивоваров, антагоністку Кіліну озвучила актриса та шоувумен Олена Кравець, а войовничу Русалку Водяницю – фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Співаку та актору Дзідзьо (Михайлу Хомі) дісталася роль буркотливого та невгамовного, але розважливого друга Мавки – Шумника Гука, – повідомляється в описі під відео.

Творці мультфільму поки що не поспішають розкривати всіх подробиць – досі невідомо, хто подарував свій голос головній героїні, а також іншим важливим персонажам.

Відомо, що вихід картини присвячений 150-річному ювілею легендарної української письменниці Лесі Українки та 110-річчю створення нею драми-феєрії Лісової пісні. Саме на цій роботі й ґрунтується майбутня картина, а також на образах української міфології.

Поєднання класичної історії, української автентичності та можливостей сучасної 3D-анімації роблять мультфільм Мавка. Лісова пісня однієї з найочікуваніших подій.

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Теги
Мультфільм , Трейлер
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