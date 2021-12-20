Украинская студия Animagrad представила новый трейлер мультфильма Мавка. Лесная песня. Премьера картины запланирована на 29 декабря 2022 года.

— В трейлере вы услышите известных звезд, которые будут озвучивать анимационных персонажей. Лукашу свой голос подарил Артем Пивоваров, антагонистку Килину озвучила актриса и шоувумен Елена Кравец, а воинственную Русалку Водяницу – фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Певцу и актеру Дзидзьо (Михаилу Хоме) досталась роль ворчливого и неугомонного, но рассудительного друга Мавки — Шумника Гука, — сообщается в описании под видео.

Создатели мультфильма пока не спешат раскрывать всех подробностей — до сих пор неизвестно, кто подарил свой голос главной героине, а также другим немаловажным персонажам.

Премьера мультфильма Мавка. Лесная песня запланирована на 29 декабря 2022 года.

Известно, что выход картины приурочен к 150-летнему юбилею легендарной украинской писательницы Леси Украинки и 110-летию создания ею драмы-феерии Лесной песни. Именно на этой работе и основана будущая картина, а также на образах украинской мифологии.

Сочетание классической истории, украинской аутентичности и возможностей современной 3D-анимации делают мультфильм Мавка. Лесная песня одной из самых ожидаемых событий.