У суботу, 29 січня, на телеканалі СТБ завершився другий випуск 11 сезону кулінарного шоу МастерШеф. Битва сезонів.

Найяскравіші учасники минулих сезонів МастерШеф зійшлися на головному кулінарному проєкті України, щоб боротися за звання найкращого майстра з приготування страв.

Замість 19-ти учасників у цьому випуску можна побачити лише 18. За попередньою інформацією, переможець МастерШеф-7 Вадим Бжезинський захворів і не зміг приїхати на шоу.

Завданням першого конкурсу стало приготувати якомога більше різних страв, дотримуючись одного принципу ― рідка середина повинна витікати при розрізанні.

Капітанами команд судді призначили Віктора, Олега, Анжелу, Сашу, Павла і Катерину. Їм повідомили про так звані табу – котлета по-київськи та шоколадний фондан – адже це надто легко для кулінарів такого рівня.

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За результатами конкурсу перемогу здобула команда фіолетових – Олександр Білодід, Анжела Липська та Олександр Кривець.

У другому конкурсі учасники змагалися за першість уже в складі п’яти команд, а девізом змагання стало полум’я. Капітани Саша Цвігун, Наталка, Олег, Саша Білодід і Павло наосліп повинні були обрати одну із 15-ти свічок різної довжини.

Секрет полягав у тому, що від вибору залежить час на приготування страви. Найдовша свічка згорає за 30 хвилин, а найкоротша ― лише за 10.

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У битві чорних цього випуску змагалася аж одинадцятеро учасників: Катя, Дмитро, Віктор, Павло, Влад, Шева, Наталка, Олег, Влад, Яна і Серафим.

Під коробками-загадками судді приготували для них мініатюрні фігурки: незважаючи на те, що у попередніх сезонах страви готувалися з використанням однієї фігурки, цього разу учасникам потрібно задіяти всі.

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Наприкінці конкурсу за право продовжувати участь у проєкті боролися троє учасників: Серафім, Шева і Наталка. На думку суддів, саме вони найгірше впоралися із завданням композиційно поєднати фігурки з приготованою стравою.

В останні хвилини шоу Ектор Хіменес-Браво вручив білі фартушки Наталці та Шеви. Це означає, що на другому випуску МастерШеф. Велика Битва гру покинув Серафим Дерега.

Під час конкурсу з фігурами йому випала тема весілля, однак поданий ним мигдальний бісквіт з желе апельсина та прикрасами у вигляді зелені і карамелізованих яблук судді не оцінили.