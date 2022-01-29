В субботу, 29 января, на телеканале СТБ завершился второй выпуск 11-го сезона кулинарного шоу МастерШеф. Битва сезонов.

Самые яркие участники прошлых сезонов МастерШеф сошлись на главном кулинарном проекте Украины, чтобы бороться за звание лучшего мастера по приготовлению блюд.

Вместо 19-ти участников в этом выпуске можно увидеть только 18. По предварительной информации, победитель МастерШеф-7 Вадим Бжезинский заболел и не смог приехать на шоу.

Задачей первого конкурса стало приготовить как можно больше разных блюд, соблюдая один принцип – жидкая середина должна вытекать при разрезании.

Капитанами команд судьи назначили Виктора, Олега, Анжелу, Сашу, Павла и Екатерину. Им сообщили о так называемых табу — котлете по-киевски и шоколадный фондан — ведь это слишком легко для кулинаров такого уровня.

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По результатам конкурса победу одержала команда фиолетовых – Александр Белодид, Анжела Липская и Александр Кривец.

Во втором конкурсе участники соревновались за первенство уже в составе пяти команд, а девизом соревнования стало пламя. Капитаны Саша Цвигун, Наталья, Олег, Саша Белодид и Павел вслепую должны были выбрать одну из 15 свечей разной длины.

Секрет заключался в том, что от выбора зависит время для приготовления блюда. Самая длинная свеча сгорает за 30 минут, а самая короткая – всего за 10.

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В битве черных этого выпуска состязалось аж одиннадцать участников: Катя, Дмитрий, Виктор, Павел, Влад, Шева, Наталья, Олег, Влад, Яна и Серафим.

Под коробками-загадками судьи приготовили для них миниатюрные фигурки: несмотря на то, что в предыдущих сезонах блюда готовились с использованием одной фигурки, на этот раз участникам нужно задействовать все.

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В конце конкурса за право продолжать участие в проекте боролись трое участников: Серафим, Шева и Наташа. По мнению судей, именно они хуже справились с задачей композиционно соединить фигурки с приготовленным блюдом.

В последние минуты шоу Эктор Хименес-Браво вручил белые передники Натальи и Шевы. Таким образом, на втором выпуске МастерШеф. Большая Битва игру покинул Серафим Дерега.

Во время конкурса с фигурами ему выпала тема свадьбы, однако представленный им миндальный бисквит из желе апельсина и украшения в виде зелени и карамелизированных яблок судьи не оценили.