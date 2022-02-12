У суботу, 12 лютого, на телеканалі СТБ завершився четвертий випуск 11 сезону кулінарного шоу МастерШеф. Битва сезонів.

Учасники попередніх сезонів МастерШеф, які найбільше запам’яталися глядачам, знову зійшлися на головному кулінарному проекті України. Професійні кулінари боротимуться за звання найкращого майстра з приготування вишуканих страв.

Для першого конкурсу судді запропонували вирушити у справжню гастрономічну навколосвітню подорож.

Для цього три команди під керівництвом Сашка Білодіда (червоні), Сашка Цвігуна (сині) та Павла Серветника (жовті) мали здивувати гармонійним поєднанням смаку та національних традицій країн світу.

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За результатами конкурсу перемогу здобула команда жовтих. Незважаючи на це, десятки користувачів соцмереж зауважили, що капітан команди переможців “занадто часто” проявляв свої лідерські якості, цим самим применшуючи значимість решти кулірнарів.

Завданням наступного конкурсу стала розробка меню з трьох страв на швидкість: судді виділили на це лише 10 хвилин!

Цікаво, що цього разу команди набиралися досить нестандартним шляхом, оскільки варіанти меню капітани – Пава, Настя, Павло та Яна – повинні були представити решті учасникам.

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У битві чорних цього випуску змагалася шестеро учасників: Наталка Петрик, Анастасія Кобиляцька,Олександр Цвігун, Олександр Кривець,Яна Балог та Анжела Липська.