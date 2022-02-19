У суботу, 19 лютого, на телеканалі СТБ завершився п’ятий випуск 11-го сезону кулінарного шоу МастерШеф. Битва сезонів.
Найяскравіші учасники минулих сезонів головного кулінарного проєкту у справедливому поєдинку продовжують боротися за почесне звання найкращого майстра з приготування страв.
Перший конкурс став справжньою несподіванкою для усіх шістнадцятьох учасників. Капітанами команд цього разу обрали Ірину, Сашка та Андрія.
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Журі пояснило завдання так: приготовану страву потрібно вгадати із зав’язаними очима, тобто – лише за допомогою смакових рецепторів. Згідно з результатами, найкраще себе показала команда синіх.
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Другий конкурс п’ятого випуску МастерШеф. Битва сезонів можна сміливо назвати “кольоровим”. Кожній із трьох команд було запропоновано набори продуктів однієї колірної гами.
До прикладу, червоний колір – це риба, м’ясо та перець, а зелений – горошок, яблука та свіжа зелень.
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У битві чорних фартухів цього випуску змагалися четверо учасників: Ірина, Вітя, Олег та Андрій.
Після довгих роздумів журі ухвалило рішення та за велике старання упродовж шоу подарувало ще один шанс Олегу, Ірині та Андрієві.
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Це означає, що в п’ятому випуску МастерШеф. Велика Битва гру залишив Віктор Перехрест.