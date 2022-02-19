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МастерШеф. Битва сезонів: більше ніяких сліз або хто з кулінарів залишив проєкт

19 Лютого 2022, 23:59
Наташа Тарчевська редакторка стрічки
МастерШеф. Битва сезонів: більше ніяких сліз або хто з кулінарів залишив проєкт

У суботу, 19 лютого, на телеканалі СТБ завершився п’ятий випуск 11-го сезону кулінарного шоу МастерШеф. Битва сезонів.

Найяскравіші учасники минулих сезонів головного кулінарного проєкту у справедливому поєдинку продовжують боротися за почесне звання найкращого майстра з приготування страв.

Перший конкурс став справжньою несподіванкою для усіх шістнадцятьох учасників. Капітанами команд цього разу обрали Ірину, Сашка та Андрія.

 

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Журі пояснило завдання так: приготовану страву потрібно вгадати із зав’язаними очима, тобто – лише за допомогою смакових рецепторів. Згідно з результатами, найкраще себе показала команда синіх.

 

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Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Другий конкурс п’ятого випуску МастерШеф. Битва сезонів можна сміливо назвати “кольоровим”. Кожній із трьох команд було запропоновано набори продуктів однієї колірної гами.

До прикладу, червоний колір – це риба, м’ясо та перець, а зелений – горошок, яблука та свіжа зелень.

 

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У битві чорних фартухів цього випуску змагалися четверо учасників: Ірина, Вітя, Олег та Андрій.

Після довгих роздумів журі ухвалило рішення та за велике старання упродовж шоу подарувало ще один шанс Олегу, Ірині та Андрієві.

 

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Це означає, що в п’ятому випуску МастерШеф. Велика Битва гру залишив Віктор Перехрест.

Теги
Кулінарні рецепти , МастерШеф , СТБ , шоу
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