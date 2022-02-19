В субботу, 19 февраля, на телеканале СТБ завершился пятый выпуск 11-го сезона кулинарного шоу МастерШеф. Битва сезонов.

Самые яркие участники прошлых сезонов главного кулинарного проекта в справедливом поединке продолжают бороться за звание лучшего мастера по приготовлению блюд.

Первый конкурс стал настоящей неожиданностью для всех шестнадцати участников. Капитанами команд на этот раз избрали Ирину, Сашу и Андрея.

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Жюри объяснило задачу следующим образом: приготовленное блюдо нужно было угадать с завязанными глазами, то есть только с помощью вкусовых рецепторов. Согласно результатам, лучше всего себя показала команда синих.

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Второй конкурс пятого выпуска МастерШеф. Битва сезонов можно смело назвать “цветным”. Каждой из трех команд были предложены наборы продуктов одной цветовой гаммы.

К примеру, красный цвет – это рыба, мясо и перец, а зеленый – горошек, яблоки и свежая зелень.

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В битве черных фартуков этого выпуска состязались четверо участников: Ирина, Витя, Олег и Андрей.

После долгих раздумий жюри приняло решение и за вложенные старания в течение шоу подарило еще один шанс Олегу, Ирине и Андрею.

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Это значит, что в пятом выпуске МастерШеф. Большая Битва игру покинул Виктор Перекрест.